Az Iparművészeti Múzeum tetőzete ihlette a Fradi Újvidéken debütáló mezét

A Győr mögött az NB I-ben második helyen végzett csapat új edzővel vág neki a 2026-2027-es szezonnak, Robbie Keane távozása után az a Borbély Balázs érkezett, aki az ETO-val megszakította a Fradi nagy hazai dominanciáját.

Az FTC kupagyőztesként az Európa Liga-selejtezőben érdekelt, amelynek első fordulójában a kétszeres magyar válogatott Szűcs Kornél csapata, a szerb Vojvodina lesz az ellenfele. A csütörtöki első mérkőzést a szerb ezüstérmes újvidéki otthonában rendezik, itt debütál a Fradi új idegenbeli meze.

Megjártuk a poklot és magunkkal is hoztuk

„Amely egyszerre képviseli a klub karakterét, Ferencváros kulturális örökségét és azt az üzenetet, amely minden idegenbeli mérkőzésen elkíséri a csapatot: mi mindenhol ott vagyunk” – olvasható a klub sajtóközleményében.

A dizájn legkülönlegesebb eleme a dombornyomott mintázat, amelyet a ferencvárosi Iparművészeti Múzeum ikonikus Zsolnay-tetőzete ihletett.

A mez belső gumírozott szegélyén a „Megjártuk a poklot és magunkkal is hoztuk” mondat szerepel, és felkerült a felsőre az Erkölcs, Erő, Egyetértés mottót jelképező három E betű is.

Négy párharcot kell nyerni a főtáblához

A Fradi játékoskerete nagy változáson esett át, távozott többek között Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann vagy Cebrail Makreckis, eközben az érkezési oldalon a francia-elefántcsontparti Nathan Zohoré nevét találjuk, ifjabb Lisztes Krisztiánt pedig ismét kölcsönvette a klub az Eintracht Frankfurttól.

Amennyiben az FTC túljut a Vojvodinán, a második körben a holland Twentével találkozik. A magyar csapatnak négy párharcot kell sikerrel abszolválnia ahhoz, hogy feljusson az Európa Liga főtáblájára.