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„Nagyon bízunk benne, hogy ez az év most már arról fog szólni, hogy sokat hozzátesz” – marad a Fradiban Lisztes Krisztián

Németh Hunor (balra) és Lisztes Krisztián.
Szigetváry Zsolt / MTI
Németh Hunor (balra) és Lisztes Krisztián.
24.hu
2026. 06. 29. 16:14
Németh Hunor (balra) és Lisztes Krisztián.
Szigetváry Zsolt / MTI
Németh Hunor (balra) és Lisztes Krisztián.
A Ferencváros labdarúgócsapata bejelentette, hogy újra kölcsönvette Lisztes Krisztiánt.

Az FTC saját nevelésű játékosa 2024-ben, sajtóértesülések szerint hatmillió euróért igazolt az Eintracht Frankfurtba, ahol azonban a tartalékok között szerepelt és sérülések is hátráltatták. Az előző idényt kölcsönben a Fradiban töltötte, ám a sérülések ismét nem kímélték, először október 29-én a Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára, majd további öt tétmeccs mellett az FTC II-t erősítette.

Nagyon örülünk, hogy sikerült a Frankfurttal megegyeznünk és további egy évre kölcsön venni Krisztiánt. Nagyon bízunk benne, hogy ez az év most már mindenki számára arról fog szólni, hogy szakmailag is sokat hozzátesz majd a csapat sikereihez. Kiváló képességekkel rendelkezik, vezetőedzőnk, Borbély Balázs is jól ismeri régről, tudja, hogy milyen potenciál van benne, mire képes. Azon leszünk, hogy ezt maximálisan kihozzuk belőle és ezt újra a pályán minél többször meg tudja mutatni

– nyilatkozta a FradiMédiának Hajnal Tamás sportigazgató.

Borbély Balázs vezetőedző az ausztriai edzőtáborba utazó keretben is számolt Lisztessel, most pedig eldőlt, hogy a 2026/27-es szezonban ismét a Ferencvárosban futballozik kölcsönben.

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