Kylian Mbappé történelmi tempóban rugdossa a gólokat a világbajnokságon

A mérkőzés egyetlen gólját Kylian Mbappé szerezte tizenegyesből, amivel már összesen 19 találatnál jár világbajnokságokon. Ezzel cikkünk megjelenésekor minden idők második legeredményesebb játékosa vébéken Lionel Messi mögött, ráadásul az egyetlen, aki három egyenes kieséses szakaszban is legalább háromszor beköszönt.

Kylian Mbappé is now the ONLY player to score 3+ goals in the knockout stage in THREE different World Cups 👑 🇫🇷 3 in 2018

🇫🇷 5 in 2022

🇫🇷 3 so far in 2026 pic.twitter.com/Qjbs72Ulbu — ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2026

Ha ez nem lenne elég, akkor az egyenes kieséses szakaszban 2018 óta több gólt lőtt, mint Brazília, Anglia, Portugália, vagy Spanyolország játékosai.

11 – Since the 2018 tournament, Kylian Mbappé has scored more goals in the knockout stages of the World Cup (11) than… Brazil (10)

England (10)

Portugal (9)

Spain (4) Relentless. pic.twitter.com/i9fCkjneAU — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Franciaországra Marokkó vár a negyeddöntőben, ahol folytathatja Mbappé a gólgyártást. Ebben az ütemben akár Messit is lehagyhatja már az idei tornán, de egyébként is tíz évvel fiatalabb nála, ezért jó esélye van a rekord megdöntésére.