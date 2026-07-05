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Kylian Mbappé történelmi tempóban rugdossa a gólokat a világbajnokságon

Kylian Mbappé gólöröme.
Jean Catuffe/Getty Images
Kylian Mbappé gólöröme.
24.hu
2026. 07. 05. 11:23
Kylian Mbappé gólöröme.
Jean Catuffe/Getty Images
Kylian Mbappé gólöröme.
Paraguay mindent bevetett Franciaország ellen, de végül mégis kikapott 1-0-ra a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében.

A mérkőzés egyetlen gólját Kylian Mbappé szerezte tizenegyesből, amivel már összesen 19 találatnál jár világbajnokságokon. Ezzel cikkünk megjelenésekor minden idők második legeredményesebb játékosa vébéken Lionel Messi mögött, ráadásul az egyetlen, aki három egyenes kieséses szakaszban is legalább háromszor beköszönt.

Ha ez nem lenne elég, akkor az egyenes kieséses szakaszban 2018 óta több gólt lőtt, mint Brazília, Anglia, Portugália, vagy Spanyolország játékosai.

Franciaországra Marokkó vár a negyeddöntőben, ahol folytathatja Mbappé a gólgyártást. Ebben az ütemben akár Messit is lehagyhatja már az idei tornán, de egyébként is tíz évvel fiatalabb nála, ezért jó esélye van a rekord megdöntésére.

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Egészen érthetetlen, hogy Paraguay hogy úszta meg a meccset sárga lap nélkül. A franciákat sem kellett félteni, de Mbappé szerint, ha kell, be tudják mocskolni a kezüket.
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