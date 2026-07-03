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Milyen Ronaldo? Ramos!

foci vb 2026 goncalo ramos gólok egyenes kieséses szakasz
Indrawan Kumala / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 03. 16:56
foci vb 2026 goncalo ramos gólok egyenes kieséses szakasz
Indrawan Kumala / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Goncalo Ramos a 62. percben szállt be a portugál válogatottba a Horvátország elleni vb-meccsen, amelyen a nyolcaddöntőbe jutás volt a tét.

Amikor Ramos pályára lépett, még a horvátok vezettek 1-0-ra, majd Cristiano Ronaldo tizenegyesből egyenlített, és a 90+4. Ramos lett az, aki továbbfejelte Portugáliát Rafael Leao beadása után.

A 25 éves, a PSG-vel kétszeres BL-győztes csatár 11 gólt szerzett a portugál válogatottban, és ezek közül négy született világbajnokságon, ráadásul mindegyik az egyenes kieséses szakaszban.

A 2022-es vébén mesterhármast jegyzett a Svájc elleni, 6-1-re megnyert nyolcaddöntőn (azon a meccsen volt egy gólpassza is), és betalált a horvátok ellen is.

Az egyeneses kieséses szakaszban elért gólokat tekintve csak a legendás Eusébio van előtte hat találattal.

Van viszont egy statisztika, amiben Ramos a legjobb portugál a vébéken, ugyanis 37 percenként szerepet vállalt egy gólban, ezzel előzi Eusébiót (54 perc) és az 1966-os válogatott másik klasszisát, José Torrest (90 perc).

Ramos a napokban igazolt 74 millió euróért a Milanhoz, amely évek óta szenved attól, hogy nem sikerült épkézláb középcsatárt találnia, aki megbízhatóan szállítja a gólokat.

Portugália a nyolcaddöntőben a szomszédjával Spanyolországgal játszik majd, és bár Ramos ismét góllal bizonyított, szinte biztos, hogy Roberto Martínez a válogatott gólrekorderét, Cristiano Ronaldót nevezi majd a kezdőbe.

Ahhoz, hogy Portugália 2-1-re megnyerje a meccset, az is kellett, hogy a VAR elvegye a horvátok második gólját a 90+13. percben. Hogy miért ez a döntés született, arról itt írtunk.

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