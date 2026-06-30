Kétszeres BL-győztes csatárt igazolt az AC Milan

Ramos 2019-ben a Benficában mutatkozott be a felnőttek között, és 106 tétmeccsel, valamint 41 góllal és a 2023-as bajnoki címmel került a PSG-hez.

Előbb még kölcsönjátékosként, aztán a franciák fél év elteltével megvásárolták a játékjogát, Ramos pedig részese volt az elmúlt évek sikereinek, a 13 trófeának, közte három bajnoki címnek és két BL-győzelemnek. A PSG-ben 131 tétmérkőzésen 45-ször volt eredményes.

No introduction needed 🇵🇹 Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6 — AC Milan (@acmilan) June 30, 2026

Sajtóhírek szerint a támadót 74 millió euróért, hozzávetőlegesen 26,3 milliárd forintért vásárolta meg az olasz klub.

A csatár 2022 novemberében mutatkozott be a portugál válogatottban, amelyben már 26-szor lépett pályára és tíz gólt szerzett. Részt vett a 2022-es katari világbajnokságon, tavaly pedig tagja volt a Nemzetek Ligáját nyert keretnek, és jelenleg is ott van az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló vb-n.

Gonçalo Ramos joins AC Milan. After three seasons with Paris Saint-Germain and no less than 12 trophies, including back-to-back UEFA Champions League triumphs, Gonçalo Ramos has completed a transfer to AC Milan. 🔗 https://t.co/FMz0GyvMxh pic.twitter.com/pfjfCmTmOa — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 30, 2026

A portugálok csoportjuk második helyéről jutottak a 32 közé, ahol majd közép-európai idő szerint pénteken 1 órától Horvátországgal találkoznak. Goncalo Ramos a mostani vb-n egyszer jutott szóhoz, a Kongói DK ellen 1-1-re végződött meccsük 83. percében cserélték be.

(MTI)