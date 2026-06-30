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Foci foci vb 2026

Kétszeres BL-győztes csatárt igazolt az AC Milan

Portugal's forward #09 Goncalo Ramos takes part in a training session Gardens North County District Park in Palm Beach Gardens on June 25, 2026, during the 2026 World Cup football tournament.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Goncalo Ramos a horvátok elleni vb-meccsre készül
24.hu
2026. 06. 30. 22:56
Portugal's forward #09 Goncalo Ramos takes part in a training session Gardens North County District Park in Palm Beach Gardens on June 25, 2026, during the 2026 World Cup football tournament.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Goncalo Ramos a horvátok elleni vb-meccsre készül
A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germaintől távozó portugál Goncalo Ramos az AC Milan labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. Az olasz klub 2031. június 30-ig szóló szerződést írt alá a csatárral, aki a válogatott tagjaként az egyenes kieséses szakasz első meccsére készül a világbajnokságon.

Ramos 2019-ben a Benficában mutatkozott be a felnőttek között, és 106 tétmeccsel, valamint 41 góllal és a 2023-as bajnoki címmel került a PSG-hez.

Előbb még kölcsönjátékosként, aztán a franciák fél év elteltével megvásárolták a játékjogát, Ramos pedig részese volt az elmúlt évek sikereinek, a 13 trófeának, közte három bajnoki címnek és két BL-győzelemnek. A PSG-ben 131 tétmérkőzésen 45-ször volt eredményes.

Sajtóhírek szerint a támadót 74 millió euróért, hozzávetőlegesen 26,3 milliárd forintért vásárolta meg az olasz klub.

A csatár 2022 novemberében mutatkozott be a portugál válogatottban, amelyben már 26-szor lépett pályára és tíz gólt szerzett. Részt vett a 2022-es katari világbajnokságon, tavaly pedig tagja volt a Nemzetek Ligáját nyert keretnek, és jelenleg is ott van az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló vb-n.

A portugálok csoportjuk második helyéről jutottak a 32 közé, ahol majd közép-európai idő szerint pénteken 1 órától Horvátországgal találkoznak. Goncalo Ramos a mostani vb-n egyszer jutott szóhoz, a Kongói DK ellen 1-1-re végződött meccsük 83. percében cserélték be.

(MTI)

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