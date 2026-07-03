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A vb egyik legvitatottabb döntése: napokig vitatkoznak majd a horvátoktól elvett gól miatt

Josko Gvardiol gólját nem adták meg.
Justin Setterfield/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 03. 04:31
Josko Gvardiol gólját nem adták meg.
Justin Setterfield/Getty Images

Kaotikus végjátékot követően verte 2-1-re a portugál labdarúgó-válogatott Horvátországot és jutott be ezzel a világbajnoki nyolcaddöntőbe. A meccs hajrája ugyanakkor biztosan beszédtémát szolgáltat a következő napokra, főleg Josko Gvardiol les miatt érvénytelenített találata.

A 103. percben járt a mérkőzés, amikor egy beívelést követően úgy tűnt, hogy középen csak egy portugál védő, Renato Veiga ért bele a labdába, ami így Mario Pasalichoz került. A támadótól elpattant ugyan a labda, de érkezett középen Gvardiol, aki a kapuba lőtt. A játékvezető, Espen Eskas gólt ítélt, de egyből elkezdődött egy VAR-vizsgálat, ami után kihívták a norvégot a monitorhoz.

Végül a labdában elhelyezett szenzor segítségével állapították meg, hogy Igor Matanovic belecsúsztatott a beadásba, viszont abban a pillanatban Pasalic lesen tartózkodott és érvénytelenítették a gólt.

A mikrochipes megoldást a FIFA már a 2022-es világbajnokságon is alkalmazta.

Szabad szemmel képtelenség lett volna megítélni, hogy Matanovic beleért-e a labdába. A BBC stúdiójában ülő korábbi angol válogatott védő, Matthew Upson nem is akarta elhinni, hogy volt érintés.

„Biztosan beleért? Nagyon nehéz megítélni. Szerintem a labda forgása nem változik. Ahogy én látom, vitatható a döntés, hacsak a VAR nem egy olyan szögből nézte a felvételt, amit mi nem láttunk” – mondta.

A BBC-nek ugyanakkor üzent a korábbi Premier League-játékvezető, Darren Cann, aki szerint nem lehet vitatkozni a döntéssel.

Leshelyzetben volt, amikor a labdához egy csapattársa ért hozzá utoljára, ezt a rendszer százszázalékosan bebizonyította, és védő sem szándékosan játszotta meg így a labdát

– írta Cann azzal kapcsolatban, hogy miért volt les.

A mérkőzésen összesen négy meg nem adott gól volt, mindegyik les miatt, de az utolsó váltotta ki a legnagyobb indulatokat, a horvát drukkerek palackokat dobáltak a pályára a döntés után, ami miatt egy kis időre le is állt a meccs.

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