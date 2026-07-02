Igazi elittársaságba került az amerikaiak hőse, de nem biztos, hogy büszke rá

Az Egyesült Államok egy bosnyákok elleni 2-0-s sikerrel biztosította a helyét a világbajnokság nyolcaddöntőjében, ám az este drámai fordulatot vett Balogun számára. A 24 éves monacói csatár megszerezte harmadik gólját a tornán, de a 64. percben piros lapot kapott, így nem játszhat a jövő heti, Belgium elleni összecsapáson.

2006 – Folarin Balogun is the fourth player to score a goal and receive a red card in a FIFA World Cup knockout match: 🇺🇸Folarin Balogun – 2026 round of 32

🇫🇷Zinedine Zidane – 2006 final

🇧🇷Ronaldinho – 2002 quarter-final

🇧🇷Garrincha – 1962 semi-final Company. pic.twitter.com/PKKLPY55Sq — OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 2, 2026

Balogun ezzel egy exkluzív társaság részese lett, rajta kívül ugyanis mindössze hárman mondhatják el magukról, hogy a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában ugyanazon mérkőzésen gólt szereztek és piros lapot kaptak:

Garrincha (1962), Ronaldinho (2002) és Zinedine Zidane (2006).