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Foci foci vb 2026

Igazi elittársaságba került az amerikaiak hőse, de nem biztos, hogy büszke rá

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Jamie Squire/Getty Images/AFP
JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Folarin Balogun
24.hu
2026. 07. 02. 11:27
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Jamie Squire/Getty Images/AFP
JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Folarin Balogun
Megszerezte harmadik világbajnoki gólját Folarin Balogun, az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottjának csatára, aki nem lehetett maradéktalanul boldog a Bosznia-Hercegovina ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen, ugyanis később a kiállítás sorsára jutott. Ezzel egy exkluzív társaság tagja lett, bár erre nem lehet annyira büszke.

Az Egyesült Államok egy bosnyákok elleni 2-0-s sikerrel biztosította a helyét a világbajnokság nyolcaddöntőjében, ám az este drámai fordulatot vett Balogun számára. A 24 éves monacói csatár megszerezte harmadik gólját a tornán, de a 64. percben piros lapot kapott, így nem játszhat a jövő heti, Belgium elleni összecsapáson.

Balogun ezzel egy exkluzív társaság részese lett, rajta kívül ugyanis mindössze hárman mondhatják el magukról, hogy a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában ugyanazon mérkőzésen gólt szereztek és piros lapot kaptak:

Garrincha (1962), Ronaldinho (2002) és Zinedine Zidane (2006).

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Kanada és Mexikó után a harmadik házigazda, az Egyesült Államok is nyolcaddöntős a labdarúgó-világbajnokságon. Mauricio Pochettino csapata úgy verte 2-0-ra Bosznia-Hercegovinát, hogy több mint 30 percet játszott emberhátrányban az első gólt szerző Folarin Balogun kiállítása miatt.
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