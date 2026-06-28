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A következő élő közvetítés része Kolumbia-Portugália 0-0, Kongói DK-Üzbegisztán 0-0, Kane és Modric történelmet írt – élő hírfolyam a világbajnokság 17. játéknapjáról

Harry Kane az angolok legeredményesebb játékosa világbajnokságokon

Harry Kane gólja Panama ellen.
Justin Setterfield/Getty Images
Harry Kane gólja Panama ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 28. 00:28
Harry Kane gólja Panama ellen.
Justin Setterfield/Getty Images
Harry Kane gólja Panama ellen.

Merthogy Bellingham cselsorozata után lágyan emelt az ötösre, Kane megelőzte a védőjét, majd a kapus mozgásával ellentétes oldalra bólintott. Ez volt a 11. gólja a válogatottban, ezzel övé a legtöbb vb-gól az angol játékosok között. Érdekesség, hogy ebből négyet Panama ellen szerzett.

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