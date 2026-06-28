Harry Kane az angolok legeredményesebb játékosa világbajnokságokon

Merthogy Bellingham cselsorozata után lágyan emelt az ötösre, Kane megelőzte a védőjét, majd a kapus mozgásával ellentétes oldalra bólintott. Ez volt a 11. gólja a válogatottban, ezzel övé a legtöbb vb-gól az angol játékosok között. Érdekesség, hogy ebből négyet Panama ellen szerzett.

England’s all-time World Cup top scorer! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👑 Harry Kane moves above Gary Lineker with his 11th goal in the competition and holds the record outright! 🔝 pic.twitter.com/DZDh4XItvM — BBC Sport (@BBCSport) June 27, 2026