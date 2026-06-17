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Az ijedős németek és a fuvolázó Mbappé után jönnek az angolok és a portugálok – élő hírfolyam a foci-vb hetedik napjáról

PALM BEACH GARDENS, FLORIDA - JUNE 16: Cristiano Ronaldo #7, Ruben Neves #21 Pedro Neto #18 and Nelson Semedo #2 of Portugal run during the training of Portugal one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 16, 2026 in Houston, Texas. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP
Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Cristiano Ronaldo és Portugália is megkezdi szereplését
admin Pincési László
2026. 06. 17. 11:52FRISSÍTVE: 2026. 06. 17. 12:29
PALM BEACH GARDENS, FLORIDA - JUNE 16: Cristiano Ronaldo #7, Ruben Neves #21 Pedro Neto #18 and Nelson Semedo #2 of Portugal run during the training of Portugal one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 16, 2026 in Houston, Texas. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP
Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Cristiano Ronaldo és Portugália is megkezdi szereplését
A K és az L csoport is bemutatkozhat a labdarúgó-világbajnokságon, amely izgalmas mérkőzéseket ígér a szerdai játéknapon. A sort a Portugália–Kongói DK összecsapás kezdi, ehhez jön az Anglia–Horvátország rangadó, éjszaka pedig Ghána Panamával, az újonc Üzbegisztán pedig Kolumbiával meccsel. De meccsek előtt és alatt beszámoltunk minden izgalmas és érdekes hírről, ami a vébével kapcsolatos.
11:52

Jaj, szegény üzbégek!

A mexikóvárosi közlekedési káosz miatt csúszott közel másfél órát a Kolumbia ellen világbajnoki bemutatkozására váró üzbég labdarúgó-válogatott keddi sajtótájékoztatója.

Fabio Cannavaro szövetségi kapitány és stábja a hatalmas dugó miatt nem ért időben az Azték Stadionba. Az üzbég delegáció az atlantai edzőtáborból utazott a mexikói fővárosba.

A helyi illetékesek azt ajánlották a szurkolóknak a múlt csütörtöki mexikóvárosi nyitómeccs előtt, hogy hat órával a kezdés előtt induljanak útnak.

11:50

Meddig bírják a vébét fizikailag az angol sztárok?

Mert a Premier League és az európai kupák minden korábbinál nagyobb terhelése, plusz a hőség nem az ő oldalukon áll.

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11:49

Több, mint egymillió szurkoló

Több, mint egymillió szurkoló látta a helyszínen az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokság első 16 mérkőzését – jelentette be kedden a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.

A FIFA adatai szerint 1 028 429 néző látogatott ki a stadionokba, amelyek 99,34 százalékban teltek meg. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki, guadalajarai Dél-Koreai Köztársaság-Csehország, valamint a San Franciscóban rendezett szombati Katar-Svájc összecsapás, amelyeken sok volt az üres ülőhely.

Hatalmas köszönet minden szenvedélyes szurkolónknak, akik továbbra is megtöltik a stadionokat. Ti keltettétek életre a legbefogadóbb FIFA-világbajnokságot!

– írta Instagram-oldalán Gianni Infantino FIFA-elnök, aki közös fotót készített az egymilliomodik szurkolóval.

11:46

Ez várható csütörtökön

A pályafutásából egyedüliként hiányzó világbajnoki trófeára törő Cristiano Ronaldo vezette portugál válogatott a tornára 52 év szünet után visszatért Kongói Demokratikus Köztársaság csapata ellen kezdi küldetését szerda este Houstonban. A K csoport másik meccsén csütörtök hajnalban Kolumbia és a vb-újonc Üzbegisztán találkozik.

A nap rangadóját az L csoportban vívják: Dallasban ezúttal nem Jockey Ewing, hanem az 1966-ban győztes Anglia és a legutóbb bronz-, nyolc éve pedig ezüstérmes Horvátország lesz a fő érdekesség. A csoportnak még Ghána és Panama a tagja.

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