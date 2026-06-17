Az ijedős németek és a fuvolázó Mbappé után jönnek az angolok és a portugálok – élő hírfolyam a foci-vb hetedik napjáról

A mexikóvárosi közlekedési káosz miatt csúszott közel másfél órát a Kolumbia ellen világbajnoki bemutatkozására váró üzbég labdarúgó-válogatott keddi sajtótájékoztatója.

Fabio Cannavaro szövetségi kapitány és stábja a hatalmas dugó miatt nem ért időben az Azték Stadionba. Az üzbég delegáció az atlantai edzőtáborból utazott a mexikói fővárosba.

A helyi illetékesek azt ajánlották a szurkolóknak a múlt csütörtöki mexikóvárosi nyitómeccs előtt, hogy hat órával a kezdés előtt induljanak útnak.