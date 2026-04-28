Bruno Fernandes beérte Cristiano Ronaldót Manchesterben

Benjamin Sesko és Bruno Fernandes gólöröme.
24.hu
2026. 04. 28. 03:30
A harmadik helyen álló Manchester United 2-1-re legyőzte a Brentfordot hétfőn az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában.

Sokkal jobban használta ki helyzeteit a hazai csapat, pedig már Kobbie Mainoo szólója is gólt ért volna, ezt azonban Amad Diallo kihagyta még, a félidő hajrájában pedig lesről indulva találta be. Casemiro már nem ilyen elnéző, majd jött a 43. perc, Bruno Fernandes szépen helyzetbe hozta Benjamin Seskót, aki leültette a kapust, majd a hálóba lőtt. A portugál középpályás ezzel kereken 70-70 gólt és gólpasszt jegyez, amivel beérte ebben az összevetésben Cristiano Ronaldót a klubnál.

A Brentford nem adta fel, már az első 45 percben is akadtak nagy helyzetei, végül azonban csak a hajrában sikerült becsületgólt lőnie Mathias Jensennek hála.

Sikerével a Manchester United egy pontra van attól, hogy biztosan Bajnokok Ligája-induló legyen a következő szezonban, valamint három pont az előnye a Liverpoollal szemben, amellyel hétvégén játszik.

