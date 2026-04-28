Bruno Fernandes beérte Cristiano Ronaldót Manchesterben

Sokkal jobban használta ki helyzeteit a hazai csapat, pedig már Kobbie Mainoo szólója is gólt ért volna, ezt azonban Amad Diallo kihagyta még, a félidő hajrájában pedig lesről indulva találta be. Casemiro már nem ilyen elnéző, majd jött a 43. perc, Bruno Fernandes szépen helyzetbe hozta Benjamin Seskót, aki leültette a kapust, majd a hálóba lőtt. A portugál középpályás ezzel kereken 70-70 gólt és gólpasszt jegyez, amivel beérte ebben az összevetésben Cristiano Ronaldót a klubnál.

140 – Bruno Fernandes (70 goals, 70 assists) now has as many Premier League goal involvements for Manchester United (140) as Cristiano Ronaldo (103 goals, 37 assists). Greats. pic.twitter.com/RdY9XgPfA3 — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2026

A Brentford nem adta fel, már az első 45 percben is akadtak nagy helyzetei, végül azonban csak a hajrában sikerült becsületgólt lőnie Mathias Jensennek hála.

Sikerével a Manchester United egy pontra van attól, hogy biztosan Bajnokok Ligája-induló legyen a következő szezonban, valamint három pont az előnye a Liverpoollal szemben, amellyel hétvégén játszik.