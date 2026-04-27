Hihetetlen szerencsétlenkedéssel hozott össze tizenegyest a védő, de a kaput se találta el belőle az ellenfél

A vendégek francia hátvédje rövid idő alatt kétszer adta el a labdát, ebből az első esetet még megúszta, mert a centerezés nem volt pontos. A labda azonban újra hozzá került, egy érthetetlen hibával ismét elvesztette, majd még fel is rúgta az ellenfél csatárát. Nguiamba sárga lapot kapott, Patryk Dziczek pedig tizenegyest rúghatott – a kapu mellé.

Az elképesztő jelenet dacára végül a Piast Gliwice meglepően nagy arányban, 4-1-re nyerte meg. Az Arka Gynia ezzel utolsó előtti, 17. helyen áll a tabellán, de a lengyel bajnokság hihetetlenül szoros, még a kilencedik helyezett Motor Lublin is csak öt pontra van.