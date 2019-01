Tagadja a Premier League-kapus a náci karlendítést

Óriási a botrány Angliában, miután megjelent egy kép a Premier League-es Crystal Palace kapuséról, Wayne Hennessey-ről ahogy egy összejövetelen a náci karlendítéshez hasonló mozdulatot tesz. Azóta felrobbant az internet, és most az angol szövetség is bejelentette, hogy vizsgálják az esetet.

Az érintett, a walesi válogatott kapus természetesen azonnal tagadta a vádakat, és megmagyarázta, hogy hogyan történt a szerencsétlen mozdulat.

– mondta Hennessey.

Crystal Palace keeper Wayne Hennessey has denied making a Nazi salute during a meal with his team-mates.https://t.co/1j94I6MkCM pic.twitter.com/qlDJaX5ylV

— BBC Sport (@BBCSport) 2019. január 7.