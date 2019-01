A forduló, amikor nem csak a Barcáról és a Realról szól minden

A listavezető Barcelona a Getafe, a Real Madrid pedig a Real Sociedad ellen játszik a spanyol bajnokságban, a 18. forduló rangadóját viszont a harmadik helyen álló Sevilla és a második Atlético Madrid vívja majd egymással, ezen a meccsen dőlhet el, ki lesz a Barca kihívója az aranyért folytatott harcban. Amennyiben a madridiak nyernének, úgy Diego Simeone mérföldkőhöz érne,

ez lenne ugyanis a 250. győzelme az Atlétivel az argentin vezetőedzőnek.

Ez egészen döbbenetes szám, a Marca gyűjtése szerint csak két edző tud több győzelmet felmutatni ugyanazzal a spanyol focicsapattal:

Miguel Munoz 605 mérkőzésen át irányította a Real Madridot, ezekből 357-et nyert meg a csapat,

605 mérkőzésen át irányította a Real Madridot, ezekből 357-et nyert meg a csapat, Luis Aragonés pedig épp az Atléticóval varázsolt, neki 567 találkozón 274 győzelme volt.

Simone hatékonyságban lekörözi őket is, eddig a meccsek 61,6 százalékát nyerte meg vele az Atlético, Munoznál ez a szám 59 százalék, Aragonésnél pedig 48,3 százalék.

A 48 éves Simeone már most legenda az Atlético Madridnál. Játékosként kétszer is megfordult a klubnál, edzőként pedig 2011-ben írt alá és egy csapásra Európa élcsapatai közé emelte az Atlétit, amellyel bajnoki címet, Király Kupát, két Európa Ligát, egy spanyol és két európai Szuperkupát nyert. Kétszer a Bajnokok Ligája döntőjébe is elvezette a madridiakat, előbb hosszabbításban, majd tizenegyesekkel kaptak ki a Real Madridtól.

La Liga, 18. forduló pénteken játszották:

Espanyol-Leganés 1-0 (1-0)

Levante-Girona 2-2 (0-1) szombaton játszották:

Huesca-Real Betis 2-1 (0-0)

Alavés-Valencia 2-1 (2-1)

Valladolid-Rayo Vallecano 0-1 (0-1) vasárnap játsszák:

Eibar-Villarreal 12.00

Sevilla-Atlético Madrid 16.15

Real Madrid-Real Sociedad 18.30

Getafe-FC Barcelona 20.45 hétfőn játsszák:

Celta Vigo-Athletic Bilbao 21.00 A tabella:

1. FC Barcelona 17 48-19 37 pont

2. Atlético Madrid 17 25-12 34

3. FC Sevilla 17 30-17 32

4. Alavés 18 21-18 31

5. Real Madrid 17 26-21 30

6. Real Betis 18 21-21 26

7. Getafe 17 18-13 25

8. Espanyol 18 19-24 24

9. Girona 18 20-22 23

10. Levante 18 30-34 23

11. Valencia 18 16-16 22

12. Celta Vigo 17 28-26 21

13. Eibar 17 21-25 21

14. Real Valladolid 18 16-20 21

15. Real Sociedad 17 18-20 19

16. Leganés 18 16-21 19

17. Villarreal 17 19-23 16

18. Athletic Bilbao 17 16-24 16

19. Rayo Vallecano 18 18-32 16

20. Huesca 18 17-35 11

Nyitókép: David S Bustamante/Soccrates /Getty Images