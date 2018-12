Valaki szóljon a Chelsea kapusának, hogy nem Isztambulban játszottak!

Az argentin Willy Caballero első tétmeccsén szerepelt a mostani idényben a Chelsea-ben, és a 37 éves kapusnak volt egy nagy védése az első félidőben a Vidi elleni EL-találkozón, amikor Loic Nego 15 méteres lövését kiszedte, pedig a Groupama Aréna népe már gólt kiáltott.

Nego aztán a második félidőben rúgott egy csodás gólt Caballerónak, aki a találkozó után azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kissé eltájolta magát, amikor azt írta az Instagram-oldalán, hogy köszöni a Chelsea-drukkereknek, hogy Isztambulba is elkísérték a csapatot.

Willy Caballero thought Chelsea’s Europa league match with Vidi was in Ist… #Chelsea https://t.co/cXNtfrkfQo pic.twitter.com/1ZWUXEDqvh

— ChelseaFC Report (@ChelseaFC_Fanly) 2018. december 14.