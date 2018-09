A kiállított Ronaldo nélkül is nyert a Juventus

Kétszer is vezettek Szalai Ádámék, ez is kevés volt

Cristiano Ronaldo nélkül is magabiztosan nyert a Real Madrid a Bajnokok Ligájában – ahogy a portugált fél óra múltán elveszítő Juventus is.

Cristiano Ronaldót első BL-meccsén kiállították a Juvéban A portugál támadónak fél óra sem jutott az első csoportmérkőzésen.

Emberhátránya ellenére még a félidő vége előtt vezetést szereztek a torinóiak, miután Miralem Pjanic értékesített egy büntetőt. Furcsa módon hat perccel a második félidő megkezdés után újra tizenegyesből volt eredményes a Juve, annyira pedig rutinos az Öreg Hölgy, hogy innen már behúzzon egy ilyen meccset – így is történt. A második büntetőt épp Jeison Murillóról kapták a vendégek, ő volt az a játékos is, aki miatt Ronaldót kiszórták. A 97. percben még Wojciech Szczesny is hozzá tette a magáét: kifogott egy büntetőt!

A madridiaknál a tavalyi BL-elődöntős AS Roma vendégeskedett és bár könnyű ellenfélnek korántsem bizonyult, a találkozót végig kézben tartották a hazaiak. Az első gólra szinte a szünetig kellett várni, ekkor Isco csavart gyönyörűen a jobb fölső sarokba. A második félidőben picit többet támadtak az olaszok, ám egy ellentámadás után Gareth Bale kapott remek indítást, simán lefutotta Manolaszt és kilőtte a bal alsó sarkot. A kegyelemdöfést Mariano Díaz adta meg a hosszabbításban, a tizenhatos bal sarkából a hosszú fölsőbe bombázva.

A nap meglepetését a francia Lyon hozta össze, a franciák öt bajnokin csak 7 pontig jutottak a Ligue 1-ban idén, mégis 2-1-re le tudták győzni Pep Guardiola Manchester Cityjét, ráadásul idegenben. A nap visszatérése pedig Renato Sanchesé, a Benfica neveltje ugyanis nem csak pályára lépett a Bayern München játékosaként, hanem gólt is szerzett.

Eredmények, Bajnokok Ligája, 1. forduló: E csoport: Ajax (holland)-AEK Athén (görög) 3-0 (0-0)

gólszerzők: Tagliafico 46., 90., van de Beek 77. Benfica (portugál)-Bayern München (német) 0-2 (0-1)

g.: Lewandowski 10., Sanchez 54. F csoport: Sahtar Doneck (ukrán)-Hoffenheim (német) 2-2 (1-2)

g.: Ismaily 27., Maycon 82. ill. Grillitsch 6., Nordtveit Manchester City (angol)-Lyon (francia) 1-2 (0-2)

g.: B. Silva 67. ill. Cornet 26., Fekir 43. G csoport: Real Madrid (spanyol)-AS Roma (olasz) 3-0 (1-0)

g.: Isco 45., Bale 58., Díaz 92. Plzen (cseh)-CSZKA Moszkva (orosz) 2-2 (2-0)

g.: Krmencik 29., 41. ill. Csalov 49., Vlasics 95. H csoport: Valencia (spanyol)-Juventus (olasz) 0-2 (0-1)

g.: Pjanic 42., 51.

kiállítva: Ronaldo 30. Young Boys (svájci)-Manchester United (angol) 0-3 (0-2)

g.: Pogba 35., 44., Martial 66.

