Fordulatos meccsen, a hosszabbításban verte a Realt az Atlético

Szerdán, Észtországban rendezték az Európai Szuperkupa döntőjét, ahol a BL-győztes Real Madrid és az Európa Liga-címvédő Atlético Madrid játszott egymással. Ez volt a Real első tétmeccse azt követően, hogy Zinedine Zidane vezetőedző, illetve Cristiano Ronaldo elhagyták a klubot.

Az Atléti – amelynek edzője, Diego Simeone csak a lelátóról követhette a meccset – elég jól kezdett, Diego Costa a 49. másodpercben már eredményes volt, ezzel a kupadöntő történetének leggyorsabb gólját szerezte. Innentől kezdve a spanyol válogatott éléről egy nappal a vb kezdete előtt, épp a Realnál való kinevezése miatt menesztett Julen Lopetegui csapata irányított, a 17. percben pedig nagy lehetőség nyílt az egyenlítésre, Oblak azonban nagyot védett Marcelo lövésénél.

Tíz perccel később már nem volt menekvés az Atlético számára, Bale beadásából Benzema fejelt a városi rivális kapujába. Sem az Atléti védelme, sem Oblak nem állt a helyzet magaslatán ennél a találatnál. A folytatásban is a Real volt a veszélyesebb csapat, de a szünetig nem változott az eredmény.

Aktivizálta magát az Atlético a második félidő elejére, de a támadások erőtlennek tűntek. A 62. percben aztán Juanfran kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül, az ezért megítélt tizenegyest pedig Ramos értékesítette magabiztosan, így már a Real vezetett. A BL-címvédőé volt a következő két veszélyesebb helyzet, aztán a 78. percben az Atlético villant, aminek ráadásul gól lett a vége: Correa bolondította meg a védelmet, centerezése után Costa lőtt a hálóba két lépésről.

Kicsit leült a meccs a hajrára, ám a Real még így is megnyerhette volna a 94. percben, de Marcelo nem tudta a levegőben úszva kapura tennia labdát.

Ha a Real és az Atléti európai kupadöntőt játszik, akkor a közelmúlt alapján borítékolható a túlóra, most is 2-2-es döntetlennel ért véget a rendes játékidő, azaz jöhetett a hosszabbítás.

A 98. percben Varane kétszer is nagyot hibázott, a másodikat követően Thomas ívelt középre, Saúl pedig kapásból hatalmas gólt lőtt, Navas hiába vetődött. Az Atlético lendülete kitartott: Costa erőszakossága után Vitolo adott gólpasszt Kokének, így a 104. percben már kettővel vezetetett a csapat. Egy veszélyes kontrája is volt még a ráadás első félidejében az Atlétinek, Thomas azonban a nagy lendületben elesett.

A hosszabbítás második 15 perce már azzal telt, hogy a Real próbált rohamozni, az Atlético pedig veszélyes kontrákat vezetett. A 114. percben volt egy veszélyes próbálkozása Modricnak, de Oblak biztos kézzel védett.

Az Atlético Madrid története harmadik Európai Szuperkupáját nyerte 2010 és 2012 után.

Háromból három eddig a mérlegük, miközben a Realnak négy győzelem mellett ez már a harmadik elbukott döntője volt. A Barcelona és a Milan vezeti az örökrangsort öt-öt kupagyőzelemmel.

Jolen Lopetegui kezdése történelmi: legutóbb Michael Keeping volt a legutóbbi edző, aki első realos tétmeccsén négy kapott góllal indított – még 1948-ban.

4 – Julen Lopetegui is the first Real Madrid manager to concede four or more goals in his first competitive game in charge since Michael Keeping against Celta Vigo in February 1948. Stunned. pic.twitter.com/OYoLspZgO5

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. augusztus 15.