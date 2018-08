A Kisvárda továbbra is pont nélkül áll az NB I-ben

A labdarúgó NB I szombati játéknapján a Ferencváros ellen avatta fel új stadionját az élvonal abszolút újonca. A mérkőzés kezdőrúgása duplán ünnepélyesnek bizonyult, mivel egy fiatal pár a kezdőkörben jegyezte el egymást, méghozzá úgy, hogy a vőlegény a Ferencvárosnak, míg a menyasszony a Kisvárdának szurkol.

Az ifjú pár közül a jövendőbeli férj lehetett boldogabb, ugyanis Anton Sinder sárga lapot kapott a 32. percben, amin annyira felbőszült, hogy reklamálás közben lefejelte Pintér Csaba játékvezetőt, amiért rögtön ki is állították. Fordulás után tíz perccel Leandro fejelt be egy beadást, a folytatásban pedig Davide Lanzafame büntetőből volt eredményes. A hazaiak kilenc emberrel fejezték be a találkozót, mivel Teodorosz Beriosz is piros lapot kapott Matías Rodríguez fejberúgásáért.

A Kisvárda egyetlen üde színfoltja ismét a brazil kapus volt, Luiz Felipe. Néhány remek védés után ütközött és többször ápolni is kellett még az első félidőben, sőt az orvosok jelezték is, hogy le kéne cserélni, ám a Felipe hallani sem akart arról, hogy idő előtt befejezze a meccset és végigjátszotta a meccset.

Eközben a Haladás hazai pályán megszerezte első győzelmét a Puskás Akadémia ellen, miután Mészáros Karol mindkét büntetőt gólra tudta váltani a csapatnak, míg a felcsútiaktól Molnár Gábor a hajrában tudott szépíteni. Az MTK-nak egyetlen gól is elég volt a Diósgyőr legyőzéséhez, ezt Myke Bouard Ramos szerezte.

Érdekesség, hogy mindhárom szombati meccs félidejében 0-0-ra állt a találkozó, illetve mindhárom szombati vesztes nyeretlen a magyar bajnokságban négy mérkőzést követően.

Eredmények – NB I, 4. forduló Kisvárda–Ferencváros 0–2

Gólszerző: Leandro 55., Lanzafame 75. – 11-esből Haladás–Puskás Akadémia 2–1

Gólszerző: Mészáros, 69., 87. – mindkettő 11-esből, illetve Molnár G. 93. MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–0

Gólszerző: Ramos, 56. 1. Ferencvárosi TC 4 4 – – 13–3 +10 12 2. Budapest Honvéd 3 3 – – 8–2 +6 9 3. MTK Budapest 4 3 – 1 6–5 +1 9 4. Debreceni VSC 4 2 2 – 5–2 +3 8 5. Mol Vidi FC 3 1 2 – 6–2 +4 5 6. Mezőkövesd Zsóry FC 2 1 1 – 4–2 +2 4 7. Újpest FC 3 1 1 1 3–4 –1 4 8. Szombathelyi Haladás 4 1 1 2 7–9 –2 4 9. Puskás Akadémia FC 4 – 1 3 4–7 –3 1 10. Paksi FC 3 – 1 2 2–5 –3 1 11. Diósgyőri VTK 4 – 1 3 3–9 –6 1 12. Kisvárda 4 – – 4 0–11 –11 0

