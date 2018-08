Hivatalos: Thibaut Courtois a Real Madridé lesz

Hamarosan véget ér a nyár egyik nagy átigazolási drámája, miután a Chelsea FC szerda este bejelentette, hogy mindenben megegyezett a Real Madriddal Thibaut Courtois átigazolása kapcsán. A belga kapus családja Madridban él és mindenképp Spanyolországba akart szerződni, ezért már meg sem jelent a csapat edzésén, ezzel is jelezve a vezetőség számára, hogy menni akar.

A londoni kékek gyorsan megkeresték az ideális helyettesét és ha minden igaz ki is fizették a világrekordot jelentő 80 millió fontot Kepa Arrizabalagáért, így már minden adott volt, hogy elengedjék Courtois-t. Ami azonban újdonság, hogy a megegyezés értelmében Mateo Kovacic a következő szezont a Chelsea-nél tölti kölcsönben.

We have tonight agreed terms with Real Madrid for the transfer of Thibaut Courtois, subject to the agreement of personal terms and a medical. As part of the deal, Mateo Kovacic will join Chelsea on a season-long loan.https://t.co/WXhHzEdf6D

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2018. augusztus 8.