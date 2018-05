Díszsorfal, szurkolói ölelés, győzelem – így búcsúzott Buffon a Juventustól

Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában, szombaton.

Buffont hatalmas élőképpel fogadták a meccs elején a szurkolók, s az élvonalból már biztosan kieső Verona is jó partner volt a búcsúztatásban, ugyanis a szépítő góllal megvárta, míg Massimiliano Allegri a 63. percben lecseréli. A 40 éves világbajnok kapus társai díszsorfala között hagyta el a pályát, miközben a drukkerek állva ünnepelték.

