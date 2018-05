Európai szupercsapatban folytathatja Buffon

Ahogy arról ma délelőtt beszámoltunk, a Juventus legendás kapusa, Gianluigi Buffon bejelentette, hogy 17 év után elhagyja jelenlegi csapatát. Ez viszont nem jelenti azt automatikusan, hogy visszavonulna, elmondása szerint több ajánlata is van a folytatásra.

A francia Le Parisien szerint az egyik csapat, amely megkörnyékezte a 40 éves klasszist éppen a Paris Saint-Germain. A lap úgy tudja, hogy a két fél igen komoly tárgyalásban áll.

A 176-szoros olasz válogatott Buffon a Parmában nevelkedett, ahol 17 évesen és 295 naposan debütált a Serie A-ban. A pármaiakkal nyert Olasz Kupát és UEFA-kupát is. 2001-ben, világrekordot jelentő 52 millió euróért (mai árfolyamon) igazolta le a Juventus, amelyet azóta is erősített, gondolkodás nélkül követte a csapatot a másodosztályba is a calciopoli-botrány után.

Tizenegy bajnoki címet (ebből kettővel megfosztották a klubot), négy Olasz Kupát és öt olasz Szuperkupát nyert a Juventusszal, amellyel három Bajnokok Ligája-döntőt is vívott, de nyernie nem sikerült.