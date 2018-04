Jürgen Klopp és a Liverpool elvesztette az „eszét”

Futballban a hírek rendre a sztárjátékosokról, edzőkről szólnak, a stábtagokról kevesen beszélnek, nem igen ismeri őket senki. Így aztán Zeljko Buvac neve sem mond sokat elsőre az átlagos futballszurkolóknak, legfeljebb azoknak, akik évek óta egészen közelről követik Jürgen Klopp munkásságát.

Márpedig az 56 éves, még Jugoszláviában született Buvac az egyik, ha nem a legfontosabb láncszem Jürgen Klopp mellett. Az, aki 2001 óta a háttérből tevőleges, tán a legnagyobb részt vállalta az edző felemelkedésében, sztárrá válásában.

A jelenlegi Bosznia területén, Omarskában született Buvac maga is futballista volt. Támadó középpályásként a jugoszláv bajnokság után a Rot Weis Erfurt, majd a Mainz csapataiban is játszott a ’90-as években.

Amikor Jürgen Klopp aktív futballkarrierje befejezése után a mainzi mezt azonnal korábbi csapata kispadjára cserélte, egyből szerződtette maga mellé az akkor már három éve a Neukirchen csapatát irányító korábbi csapattársat, Buvacot. A közös karrier azóta tart. Buvac másodedzőkén követte Kloppot Dortmundba, majd Liverpoolba is. A német sztáredző angliai bemutatkozásakor úgy nyilatkozott,

Egyes információk szerint a bosnyák edző volt az, aki Dortmundban kidolgozta az azóta Klopp védjegyévé váló letámadást és az abból induló elképesztő sebességű támadójátékot, a gegenpressinget.

Az AS Roma elleni BL-elődöntő visszavágó előtt ezért is lehet kifejezetten eredményt befolyásoló hír, hogy Klopp úgy összebalhézott több, mint 25 éves barátjával, hogy az twitteren keresztül közölte, vége, elhagyja Liverpoolt.

Good luck to Liverpool players and fans I had good times but the time has come for a new chapter

— Željko Buvač (@Zeljko_Buvac) 2018. április 29.