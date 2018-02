BL: elbukik-e a Real Madrid az U-betűben?

A Real Madrid-Paris Saint-Germain találkozó legfontosabb kérdése az: vajon a bajnokságban csak vergődő, a Barcelona mögött 17 pontos hátrányban, mindössze a negyedik helyen álló Real Madrid képes lesz-e megmenteni a szezonját (és ezzel a sikeredző, Zinédine Zidane állását), avagy hosszú évek hasztalan próbálkozásai után

a „katari olajra kötött” párizsi klub végre szintet lép, és elejt egy igazi nagyvadat is a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében?Emlékezhetünk, tavaly a PSG hiába győzte le hazai pályán 4-0-ra a Barcelonát, a Camp Nouban rendezett visszavágón 6-1-es vereségbe szaladt bele, és már a nyolcaddöntőben kiesett a sorozatból.

A párizsiak évek óta szenvednek, ha a nagy párharcok visszavágóit idegenben kell megvívniuk: korábban a Barcelona ellen háromszor (2013, 2015, 2017) estek ki otthonuktól távol, de egyszer-egyszer a Chelsea (2014) és a Manchester City (2016) is megtréfálta a franciákat a párizsi odavágót követően.

Most ellenben idegenben kezd a PSG, éppen ezért lesz elképesztően fontos, milyen céllal megy neki a Real elleni első meccsnek Emery.

A futball egyik sokat emlegetett alapvetése szerint a csapatépítés első szabálya; végy egy jó kapus. Ehhez képest a franciák egyik leggyengébb pontjának kétségtelenül pont Alphonse Areola, a 24 éves, saját nevelésű hálóőr tűnik.

A fiatal játékos ugyan vitathatatlanul komoly tehetség, de szinte minden meccsen meglehetősen bizonytalan, benne van a pakliban, hogy egy komoly rangadó elképesztő nyomását nem lesz képes huzamosabb ideig elviselni. Hogy ez mégis sikerüljön, abban a kétségkívül jó nevekből álló párizsi védelem segíthet: Thiago Silva és Marquinhos kettőse előbbi látványos öregedése ellenére is bombaerősnek látszik, pláne, hogy mellettük várhatóan a BL kieséses szakaszában mérhetetlen rutinnal rendelkező Dani Alves játszik majd a bekksor jobb oldalán.

A balszélen az a kérdés, milyen formában tér vissza sérülését követően Layvin Kurzawa, aki a világ egyik legveszélyesebben támadó balhátvédje. A 2015-ben Monacóból érkező francia bekk védekezésben abszolút nem elit játékos, gyakran maradnak mögötte üres területek, és ő sem arról híres, hogy minden meccs minden egyes percében képes tökéletesen koncentrálni. Kulcsfontosságú lesz, hogy ha játszik, mennyire lesz képes támadni Kurzawát a Real támadósorának jobb oldala.

A párizsi középpályán Marco Verratti és Adrien Rabiot helye szinte biztos, az egyetlen komoly kérdésnek az látszik, ki játsszon kettejük között, a védelemhez legközelebbi poszton.

A PSG-nek ebben a szerepkörben Thiago Motta sérülése óta – ő a meccskeretbe sem került be végül – folyamatosan gondjai vannak, nem véletlenül igazolta le a csapat januárban a Közel-Keleten levezető, de amúgy 34-szeres francia válogatott Lassana Diarrát, hátha tud segíteni. A korábbi Real-szűrő a Toulouse elleni legutóbbi bajnokin azonban mindössze hatvan percet kapott Emerytől. Ez akár azt is jelentheti, nincs még készen arra, hogy egy ilyen nagy rangadón komoly feladatot vállaljon. Ebben az esetben a baszk edző Giovani Lo Celsót, egy fiatal argentin középpályást dobhatja a mély vízbe helyette.

Lo Celso eredendően támadó középpályás, de a bajnokságban voltak már jó meccsei a védelemhez közel játszva is. Hátránya, hogy ezen a szinten még abszolút rutintalan, és sokak szerint technikailag sem feltétlenül annyira képzett, hogy magabiztosan át tudjon játszani egy komolyabb intenzitású letámadást. C-tervként éppen ezért felmerülhet esetleg az is, hogy Emery Verrattit vezényli a legmélyebb középpályás posztra, az olasz helyét pedig az az Ángel Di María foglalja el a fedezetsor szélén, aki korábban éppen ebből a pozícióból játszva nyert már Bajnokok Ligáját – a Real Madriddal.

Amennyire problémás a PSG középpályás játéka, annyira magától értetődő a csatársor összetétele.

Edinson Cavani ugyan elővigyázatosságból kihagyta a hétvégi bajnokit, de szinte biztosan a pályán ünnepli a 31. születésnapját ma este. Mellette jobbról a szupertini, Kylian Mbappé, balról pedig a csapat egyértelműen legnagyobb sztárja, Neymar támadja majd a Real Madrid védelmét.

A Real-védelme az egész szezonban nem áll a helyzet magaslatán, ráadásul még egy komoly hiányzóval is számolnia kell a ma esti rangadón. A jobbhátvéd Dani Carvajal eltiltás miatt biztosan nem lehet ott Zidane csapatában, így egyelőre kérdéses, kinek kell majd egy az egyben felvennie a harcot Neymarral.

A legesélyesebb jelölt Nacho, aki ugyan szerzett már győztes gólt a PSG ellen – még Benítez regnálása alatt, a két évvel ezelőtti csoportkörben –, de eredendően abszolút nem ez a posztja. A másik lehetőség Achraf Hakimi, egy fiatal, spanyolországi születésű marokkói hátvéd, aki az idén robbant be a csapatba. Mit mondjunk: Neymar ellen egyik sem tűnik épp életbiztosításnak.

A pálya többi pontján ugyanakkor egyértelmű a szereposztás, a Real a legerősebb kezdőcsapatával mehet neki a PSG-nek. Casemiro két oldalán Toni Kroos és Luka Modric lesznek majd a madridiak játékának szervezői, elöl pedig a nem is olyan rég még rettegett hármasnak, Gareth Bale, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo triumvirátusának kellene szállítani a gólokat.

Igen ám, csakhogy a Real idén egyáltalán nem tűnik annak a félelmetesen hatékony gépezetnek, mint az elmúlt két évben. Elég megnézni, milyen eredménysort mondhatnak magukénak a 2018-as naptári évben, tessék:

Remekül látszik: ha kijön a lépés, a Madrid bárhol, bárkit a földbe tapos, ám egyáltalán nem mindig jön ki nekik, sőt. A Real játéka ugyanis elképesztő mértékben épül a csapat egyéniségeire, Zidane rendszere tulajdonképpen arról szól – és ez igaz volt az előző két szezon során is –, hogy minél több olyan szituációt hozzon létre a pályán, amelyben sztárjai egy az egy ellen tudnak „levenni” védőket az ellenféltől.

Mindez kiválóan tud működni akkor, amikor az ellenfelek védekezése emberorientált: azaz nem területet védenek, nem kompakt egységként szűkítik a rendelkezésre álló helyet, hanem egy az egyben védőt aggatnak a madridi sztárok nyakába. Az ilyen rendszereket Kroos és Modric klasszis játékával, labda nélküli mozgásával, cseleivel, indításaival, esetleg az összjátékban még mindig klasszis Benzema és Ronaldo egyérintős passzaival kiválóan ki lehet játszani, az ellenben nem nagyon látszik, hogy mit szeretne csinálni a Madrid akkor, ha az ellenfél nem teszi meg neki a fentebb leírt szívességet.

Idén többször, több meccsen láttuk, hogy

ha a Real ellen valaki tudatosan visszahúzódik és fegyelmezetten védi kapuja előterét, akkor a madridiak játéka lelassul, kiszámíthatóvá, egysíkúvá válik.

Ilyen esetekben Modric-nak és Kroosnak is nagyon mélyen vissza kell lépnie labdáért, miközben a két szélső hátvéd magasan helyezkedve próbálja szélesíteni a játékteret és széthúzni az ellenfél védekezését. Ennek következtében a Real formációja szétesik: Zidane-ék lényegében U-alakban állnak fel az ellenfél védekezésével szemben, és nem tudnak mást tenni, mint körbepasszolni a felállt falat. Ez a jelenség – például a futball Pep Guardiola-i értelmezésében véve – a pozíciós játék halála.

Az ilyesfajta U-alak nem csak azért veszélyes, mert totálisan sablonossá teszi a támadójátékot, de amiatt is, mert következményeképpen a Real különösen sebezhetővé válik kontrák ellen. A sok kapott gól éppen emiatt nem is annyira a védők – egyéni – sara, mint inkább a Real Madrid által alkalmazott rendszeré. Még pontosabban: annak következménye, hogy lényegében nincsen rendszer – majdnem minden az egyéneken múlik.

Az persze szintén nem véletlen, hogy idén a Real szinte összes egyénisége betlizik. Kroos és Modric gyengébb teljesítményének oka javarészt az ellenfelek megváltozott védekezési szisztémája, de vajon miért nem tud idén kiemelkedőt nyújtani Cristiano Ronaldo?

Természetesen az egyik kiindulópont itt is a fentebb levezetett U-alak, és az abból fakadó sematikusság. Mivel a Real a pálya centrális zónájában és az úgynevezett „félterületekben” (angolul: halfspace, a pálya hosszanti tengelyén végighúzódó, nagyjából 10-15 méter szélességű sáv, a vonalak melletti terület és a középső zóna között), nem tud áttörni, jobb híján a felfutó szélsőhátvédek beadásaiban bízik. Ez viszont a modern futballnak az az eleme, amely a legkönnyebben levédekezhető:

lényegében arról van szó, hogy az ellenfelek a pálya szélére szorítják a Madridot, és a beadásaikat is tudatosan egy-egy sávba kényszerítik bele.

Ezzel két legyet ütnek egy csapásra:

Utóbbi jelenség különösen látványos: a portugál szupersztár idén összes kapuralövésének több mint háromnegyedét(!) a tizenhatoson belülről eresztette el – ilyesmire korábban sosem volt példa. Mint ahogyan arra sem, hogy CR a szezonnak ebben a szakaszában mindössze 11 gólnál tartson, ráadásul 95 (!!!) próbálkozásból. Hogy mi a gond a portugál befejezéseivel idén, azt remekül összefoglalja az alábbi videó, amelyet szintén a remek német elemző, Constantin Eckner zseniális cikkében találtunk:

Not only does no one in Europe shoot more than Ronaldo, no one takes more shots *in the box*. In fact, 76% of his shots came from there which is unprecedented in his career.

Let’s take a look at all of them and figure out why only 4 turned into goals: pic.twitter.com/A9ClXqHffq

— Tiago Estêvão (@TiagoEstv) January 14, 2018