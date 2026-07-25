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Arccal csapódott a befékező kísérőautónak a bringás a Touron

tour de france einer rubio baleset arccal csapódott a kísérőautónak
POOL GREGORY VAN GANSEN / BELGA MAG / Belga via AFP
Rubio (balra, kék felsőben) nem tudta elkerülni az ütközést.
admin Dajka Balázs
2026. 07. 25. 04:44
tour de france einer rubio baleset arccal csapódott a kísérőautónak
POOL GREGORY VAN GANSEN / BELGA MAG / Belga via AFP
Rubio (balra, kék felsőben) nem tudta elkerülni az ütközést.
Egy néző miatt kellett hirtelen fékeznie az UAE Emirates kisérőautójának, amelybe belerohant a Movistar bringása, Einer Rubio a Tour de France 19. szakaszán.

A Tour de France 19. szakasza a legendás Alpe d’Huezen zárult, és Tadej Pogacar ismét erődemonstrációt tartott, ezzel idei ötödik, pályafutása 26. Tour-szakaszgyőzelmét aratta, így tovább növelte amúgy is tetemes előnyét összetettben.

Nem lesznek hasonlóan jó emlékei a szakaszról a Movistar kolumbiai versenyzőjének, Einer Rubiónak, aki nekiütközött Pogacar csapata, az UAE Emirates-XRG kísérőautójának.

Tragédia is lehetett volna a vége

Az emelkedőn szokás szerint hatalmas tömeg állt az út szélén, és az egyik szurkoló beesett a Pogacart kísérő autó elé, ami miatt a kocsinak hirtelen kellett fékeznie.

Az autót Matxin Fernández, az UAE Emirates menedzsere vezette, akinek gyors reflexe valószínűleg tragédiát akadályozott meg.

Rubio viszont már nem tudott megállni, és nagy sebességgel az autó hátuljának csapódott.

A 28 éves kolumbiai bringás lábra tudott állni, de ömlött az arcából a vér, így fel kellett adnia a szakaszt, és kórházba vitték. A Cyclingnews arról számolt be, hogy Rubio egy órát töltött a célban felállított orvosi kamionban, ahonnan két nagy kötéssel az arcán került elő.

Később kiderült, hogy 20 öltéssel varrták össze a sebeit, majd helikopterrel a grenoble-i kórházba szállították további vizsgálatokra, ahonnan úgy engedték ki, hogy legalább a töréseket megúszta.

A szakasz összefoglalóját itt lehet megnézni.

Eredmények:

19. szakasz, Gap-Alpe d’Huez, 127,9 km, hegyi befutó:
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 3:17:57 óra
2. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 6 másodperc hátrány
3. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education-Easypost) 9 mp h.
…6. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:29 p h.
7. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 2:41 p h.
8. Mattias Skjelmose (dán, Lidl-Trek) 2:45 p h.
9. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) azonos idővel

 

Az összetett élcsoportja:
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 67:53:00 óra
2. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 7:11 perc hátrány
3. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 9:42 p h.
4. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 10:06 p h.

 

A Tour de France szakaszgyőzteseinek örökrangsora:
1. Mark Cavendish (brit) 35
2. Eddy Merckx (belga) 34
3. Bernard Hinault (francia) 28
4. Tadej Pogacar (szlovén) 26
5. André Leducq (francia) 25
6. André Darrigade (francia) 22
7. Nicolas Frantz (luxemburgi) 20

 

Szombaton következik a királyetap, a 170,9 kilométeres táv rajtjának Le Bourg-d’Oisans ad otthont, az 5450 méter szintemelkedésű szakasz Alpe d’Huez településen zárul. A mezőny összesen 3290,7 kilométert teljesít, amíg vasárnap a párizsi körözés és a Montmartre megmászása után célba ér a Champs-Elysées-n.

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