Arccal csapódott a befékező kísérőautónak a bringás a Touron

A Tour de France 19. szakasza a legendás Alpe d’Huezen zárult, és Tadej Pogacar ismét erődemonstrációt tartott, ezzel idei ötödik, pályafutása 26. Tour-szakaszgyőzelmét aratta, így tovább növelte amúgy is tetemes előnyét összetettben.

Nem lesznek hasonlóan jó emlékei a szakaszról a Movistar kolumbiai versenyzőjének, Einer Rubiónak, aki nekiütközött Pogacar csapata, az UAE Emirates-XRG kísérőautójának.

Tragédia is lehetett volna a vége

Az emelkedőn szokás szerint hatalmas tömeg állt az út szélén, és az egyik szurkoló beesett a Pogacart kísérő autó elé, ami miatt a kocsinak hirtelen kellett fékeznie.

Az autót Matxin Fernández, az UAE Emirates menedzsere vezette, akinek gyors reflexe valószínűleg tragédiát akadályozott meg.

Rubio viszont már nem tudott megállni, és nagy sebességgel az autó hátuljának csapódott.

El momento de la etapa 19 en Alpe D’Huez en el que Einer Rubio choca contra el coche del UAE Team Emirates tras frenar por culpa de un aficionado ➡️ El ecuatoriano tuvo que abandonar la carrera y recibió 20 puntos de sutura en la cara 🎥 @ondrej_bursa #TDF26 pic.twitter.com/GTnOkRjwkG — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) July 24, 2026

A 28 éves kolumbiai bringás lábra tudott állni, de ömlött az arcából a vér, így fel kellett adnia a szakaszt, és kórházba vitték. A Cyclingnews arról számolt be, hogy Rubio egy órát töltött a célban felállított orvosi kamionban, ahonnan két nagy kötéssel az arcán került elő.

Termina qui il Tour di Einer Rubio ❌ Il corridore della Movistar è stato costretto al ritiro dopo un violento impatto con l’ammiraglia della UAE Team Emirates che si è improvvisamente fermata davanti a lui. Einer ha ricevuto circa 20 punti ed è stato subito trasportato… pic.twitter.com/78eAEa5huq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 24, 2026

Később kiderült, hogy 20 öltéssel varrták össze a sebeit, majd helikopterrel a grenoble-i kórházba szállították további vizsgálatokra, ahonnan úgy engedték ki, hogy legalább a töréseket megúszta.

A szakasz összefoglalóját itt lehet megnézni.