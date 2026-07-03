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„Nem akartam, hogy így érjen véget, ugyanakkor már akkor tudtam, hogy nem lesz folytatás” – visszavonult Chris Froome

Chris Froome.
Yong Teck Lim/Getty Images
Chris Froome.
24.hu
2026. 07. 03. 10:04
Chris Froome.
Yong Teck Lim/Getty Images
Chris Froome.
Bejelentette visszavonulását Chris Froome négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros.

A 41 esztendős brit versenyzőt edzés közben ütötte el egy autó 2025 augusztusában, amit követően mentőhelikopterrel szállították kórházba. Légmellet kapott, öt bordája eltört, és ágyéki csigolyatörést is szenvedett, valamint a szívét is műteni kellett. Ebben az évben csapat nélkül volt, és nem versenyzett.

Sajnos ott volt az a bukás tavaly nyáron. Nem akartam, hogy így érjen véget, ugyanakkor már akkor tudtam, hogy nem lesz folytatás

– írta a kerékpáros.

Froome 19 idényen át volt a profi mezőny tagja, pályafutása jelentős részét a legendás Sky csapatnál töltötte, mielőtt az Israel–Premier Tech alakulatához igazolt. Korábban is volt súlyos balesete, 2019-ben ugyancsak edzésen bukott nagyot, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját.

Eredménysora így is kiváló, a Tour de France-t négyszer, a Vuelta a Espanát kétszer, a Giro d’Italiát egyszer nyerte meg. Ezzel a listával egyike annak a nyolc kerékpárosnak, akik mindhárom Grand Tourt megnyerték pályafutásuk során, sőt arra is képes volt, hogy sorozatban három háromhetest nyert, ezt rajta kívül csupán Eddy Merckx és Bernard Hinault tudta megtenni.

Időfutamban világbajnoki és kétszeres olimpiai bronzérmes Froome, aki összesen 46 profi győzelmet aratott a procyclingstats adatai alapján.

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