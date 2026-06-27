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Sport

NHL-csapat draftolta a 18 éves magyar jégkorongost

MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma
Szongoth Domán a németek elleni világbajnoki selejtezõjében.
24.hu
2026. 06. 27. 21:32
MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma
Szongoth Domán a németek elleni világbajnoki selejtezõjében.
Szongoth Domán tengerentúli játékjogát a Buffalo Sabres csapata foglalta el az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati, éppen Buffalóban megtartott draftján.

A 18 éves csatár a finn KooKoo játékosa, az ötödik körben kelt el, összesítésben a 156. helyen foglalták le. A 2025/26-os idényben Szongoth a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz- és 7 rájátszás-mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pont (6, 6) termelt. A felnőtt magyar válogatottban 34-szer lépett pályára, a britek ellen ütött gólt.

Az NHL-be ezt megelőzően három magyar születésű játékos draftoltak. 1999-ben Gröschl Tamás játékjogát a kilencedik kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Levente játékjogát a negyedik kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a második kör 32. helyén a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában.

Rajtuk kívül szerepelt az NHL draftlistáján, ám nem kelt el 2010-ben és 2012-ben Hári János, 2016-ban Horváth Bálint, 2020-ban Papp Kristóf és 2023-ban Hadobás Zétény.

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