Meghalt Horváth Tamás nemzetközi sakknagymester

Elhunyt Horváth Tamás, a 2014-es tromsői sakkolimpián ezüstérmes magyar csapat szövetségi kapitánya, írja a zaol.hu. A nemzetközi mester, a Csuti Antal SK szakmai vezetője 74 éves volt.

A zalaegerszegi sportoló 1974 és 1976 között háromszor nyerte meg a főiskolás magyar bajnokságot, a főiskolai sakkválogatottal pedig vb-bronzérmet szerzett.

1979-ben lett nemzetközi mester, a legnagyobb csapatsikerét az 1983-ban kiharcolt Eb-3. hely jelentette.

Horváth Tamás egyik legnevesebb tanítványa Porubszky Mária női nemzetközi mester, sakkolimpiai ezüst- és bronzérmes klubtársa volt. Kétszer, 1989 és 1991, valamint 2009 és 2015 között a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, a 2014-es norvégiai sakkolimpián második lett az általa irányított csapat.

Három évtizedig töltött be a Magyar Sakkszövetségben elnökségi tagságot, közte öt cikluson át alelnöki pozíciót.