Azt hitte, már megnyerte a meccset a teniszező, végül kiejtője gúnyolódott rajta

Sebastian Ofner
Mert Alper Dervis /Anadolu via Getty Images
24.hu
2026. 01. 14. 11:12
Sebastian Ofner
Mert Alper Dervis /Anadolu via Getty Images

Elképesztő körülmények között esett ki az ausztrál nyílt bajnokság selejtezőjéből Sebastian Ofner.

Az osztrák játékos elképesztően szoros meccset játszott az amerikai Nishesh Basavareddyvel, az első játszmát 6:4-re nyerte, a másodikat viszont ugyanilyen arányban elveszítette. A mindent eldöntő szettben rövidítésig gyötörték egymást a teniszezők, amiben Ofner 7-1-re elhúzott.

A hetedik pontja után ünnepelni kezdett és már sétált a hálóhoz fogadni riválisa gratulációját, amikor hirtelen rájött, hogy hibázott, mert a döntő játszmában nem a szokásos hét, hanem tíz pontig tart a tie-break.

Ettől aztán Ofner teljesen szétesett fejben, Basavareddy villámgyorsan visszajött és végül 13-11-gyel kiejtette az osztrákot. Az amerikai úgy ünnepelt, hogy mindkét kezét a torka köré fonta, mintha fuldokolna. Az amerikai sportokban gyakran használnak játékosok és csapatok gúnyolására, ami arra utal, hogy a döntő pillanatban kiengedték a kezükből a győzelmet.

Ofner ezek után alighanem egy életre megjegyezte, hogy ilyen esetben mi a szabály.

