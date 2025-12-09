Vámos Petra bármilyen állapotban lesz, akkor is pályán akar majd lenni a vb-negyeddöntőn

A keddi sajtófélórán a szövetségi kapitány az MTI-nek adott nyilatkozatát azzal kezdte, hogy a nemzeti csapat legutóbb valóban 2013-ban jutott a legjobb nyolc közé vb-n, de akkor a brazilokkal szemben alulmaradt és végül nyolcadikként zárt.

„Most az a cél, hogy továbbjussunk” – mondta Golovin annak kapcsán, hogy hiába nem tudott azóta sorozatban öt vb-n egyszámjegyű végeredménnyel zárni a válogatott, ők most nem elégednek meg azzal, hogy ezt már elérték.

Persze tisztában vagyunk azzal, hogy sok minden nem mellettünk szól, ugyanakkor a két évvel ezelőtti világbajnoki felkészülés hajrájában kétszer játszottunk velük számukra hazai pályán és az egyik mérkőzésen sikerült őket legyőzni. Persze ez teljesen más csapat más edzővel.

Kevés hibával kell kézilabdázni

Mint mondta, nem lepte meg a magyar stábot a hollandok hétfő esti teljesítménye, amikor 26-23-ra nyertek a címvédő franciák ellen.

„Nem értettem a kezdést, úgy éreztem, mintha meglepték volna a franciákat a futással” – emelte ki. Felidézte, hogy a hollandok remekül gazdálkodtak a korán megszerzett ötgólos előnyükkel, együttesének így tanulnia kell ebből és nem szabad elengednie a riválist, amely tetemes előny birtokában le tudta győzni a franciákat.

„Az elsőtől a hatvanadik percig nagyon koncentráltan kell játszanunk, kevés technikai hibával, labdaeladással” – tekintett előre, hozzátéve, ennek kivédéséhez visszafutással le kell zárni a területet, különösen a Győr balszélsője, Bo van Wetering előtt.

Golovin visszautalt rá, hogy a dánok ellen 28-27-re elveszített utolsó középdöntős mérkőzésen sikerült betartani a megbeszélteket, ez biztató a továbbiakra nézve. A találkozóig még egy videózás, majd késő délután labdás edzés vár az együttesre.

De mi lesz Vámos Petrával?

Elmondta, a hétfői nap kézilabdamentes volt, nem akarta a szakmai stáb, hogy ezzel foglalkozzanak a játékosok, mivel hosszú sorozat áll mögöttük, főleg, hogy a vb előtt volt három felkészülési találkozójuk is Norvégiában. Golovin Vlagyimir úgy vélte, segíthet az, hogy együttesének egy nappal több pihenő áll rendelkezésére a negyeddöntő előtt, mint a riválisnak, ugyanakkor az ilyen kiélezett meccseket nem mindig a fizikai állapot, hanem a mentális erő dönti el.

A Dánia elleni mérkőzést betegség miatt kihagyó Vámos Petráról a szövetségi kapitány azt mondta:

jobban van, hétfőn a szállodában pihent és már szobakerékpározott, az esti labdás edzésen megnézik, milyen állapotban van, az orvosi stáb ezt követően dönt a szerepeltetéséről.

„Bármilyen állapotban lesz, akkor is pályán akar majd lenni. A válogatott érdekei mellett a klubjára és játékosra is kell gondolnunk” – hangsúlyozta a szakvezető.

A világbajnokság harmadik negyeddöntőjét, a holland-magyar találkozót szerdán 18 órától rendezik Rotterdamban.