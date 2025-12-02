Két egyéni és egy országos csúccsal robbantott a magyar úszóválogatott az Eb nyitónapján

Jól kezdtek a magyarok a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon, a keddi nyitónapon hárman döntőt úsznak, és finalista a 4×50 méteres női gyorsváltó is.

Rögtön az első selejtezőben, a női 400 méter gyors előfutamaiban egyéni csúcsot repesztett Ábrahám Minna, ráadásul a korábbi legjobbjának számító 4:03.44-es idejét 4:02.85-re faragta. Pádár Nikolett is közel járt a csúcsdöntéshez, ám a Bob Bowman csapatával készülő úszó végül picivel elmaradt ettől.

Késely Ajna 4:03.98 perccel a kilencedik, de mivel egy nemzetből maximum ketten mehettek tovább, így ő kiesett, akárcsak a válogatott újonca, Zsebők Laura, aki 4:08.87-tel a 21. helyen zárt.

Komoróczy Lora 50 méter pillangón a novemberi országos bajnokságon, Debrecenben Hosszú Katinka magyar rekordját megdöntve (25.62) harcolta ki az Eb-szereplést, ezúttal a délelőtti 26.05-ös idejével a 27. helyen búcsúzott. Száz méter mellen az országos csúcstartó (1:04.67) Fángli Henrietta 1:05.60 perccel, a 12. idővel várhatja a középdöntőt. Női 200 méter pillangón mindössze két előfutamot rendeztek, így Szabó-Feltóthy Eszter és Molnár Dóra továbbjutása nem volt kérdéses. Előbbi a hetedik (2:07.25), utóbbi a 11. (2:07.91) idővel tudta le a kötelező feladatot.

Férfi 400 gyorson Sárkány Zalánnak sikerült elérnie a döntőt, ráadásul a magyar úszó egyéni legjobbját (3:38.43) megjavítva, 3:38.07 perces eredménnyel negyedikként jutott tovább. Betlehem Dávid 27. (3:43.94), Márton Richárd 29. (3:44.19) lett.

A férfi pillangózók sprintszámában Szabó Szebasztián 22.25 másodperccel harmadikként jutott a középdöntőbe. Kétszáz pillangón a Kovács Benedek a 16. helyen (1:53.18) továbbjutott a középdöntőbe, Jászó Ádám viszont a 23. idővel (1:54.89) búcsúzott.

A délelőtti program zárásaként a női 4×50 méteres gyorsváltók előfutamait rendezték. A Senánszky Petra, Komoróczy Lora, Ugrai Panna, Ábrahám Minna összeállítású magyar négyes óriási országos csúccsal, 1:36.90-es idővel ötödikként jutott döntőbe. A korábbi rekordot (1:38.49) két évvel ezelőtt Otopeniben állította fel a csapat.