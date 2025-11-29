Akkora gólt lőtt a Fradi kézise kapunak háttal, hogy vízilabdások is megirigyelnék

Először veszített pontokat a Tatabánya a férfi kézilabda NB I-ben, miután szombaton 31-25-re kikapott a Ferencváros otthonában.
A kezdés pillanatától remek iram és színvonal, illetve nagy küzdelem jellemezte a mérkőzés, a szünetig egyik csapat sem tudott egynél több góllal ellépni. Erre először a Tatabánya volt képes, amely 18-16-ra vezetett, de hamar megfordult a szerencse, ugyanis Székely Márton piros lapot kapott.
A 42. percben már az FTC volt kétgólos előnyben, mindkét kapus teljesítménye feljavult, szép lassan nőtt a különbség. A ferencvárosi játékosok már az extra megoldásoktól sem rettentek vissza, ennek a csúcsa volt Csörgő Gergely bravúros passza, amiből Győri Mátyás akkora gólt hajított a kapunak háttal, hogy mozdulni sem tudott a kapus.
Az újonc Szigetszentmiklós öt góllal nyert Budakalászon, a másik újonc, a Budai Farkasok csapata egy találattal kikapott Csurgón.
Eredmények – NB I
FTC-Green Collect – MOL Tatabánya KC 31-25 (14-14)
Liqui Moly NEKA – OTP Bank-Pick Szeged 31-36 (14-15)
CYEB-Budakalász – Szigetszentmiklósi KSK 24-29 (13-14)
Csurgói KK – Budai Farkasok-Rév 31-30 (13-18)
A tabella:
1. OTP-Bank Pick Szeged 13 10 1 2 455-363 21 pont
2. One Veszprém HC 9 9 – – 364-258 18
3. MOL Tatabánya KC 10 9 – 1 327-283 18
4. FTC-Green Collect 11 6 1 4 365-356 13
5. ETO University HT 10 5 – 5 305-297 10
6. Csurgói KK 12 4 2 6 346-352 10
7. Budai Farkasok-Rév 11 3 4 4 303-331 10
8. PLER-Budapest 11 4 2 5 302-333 10
9. Szigetszentmiklósi KSK 12 4 1 7 327-358 9
10. Liqui Moly NEKA 12 3 2 7 328-360 8
11. Balatonfüredi KSE 9 3 1 5 243-263 7
12. CYEB-Budakalász 11 3 1 7 321-360 7
13. HE-DO B.Braun Gyöngyös 11 3 – 8 296-333 6
14. Carbonex-Komló 10 2 1 7 271-306 5