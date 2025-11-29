Akkora gólt lőtt a Fradi kézise kapunak háttal, hogy vízilabdások is megirigyelnék

Először veszített pontokat a Tatabánya a férfi kézilabda NB I-ben, miután szombaton 31-25-re kikapott a Ferencváros otthonában.

A kezdés pillanatától remek iram és színvonal, illetve nagy küzdelem jellemezte a mérkőzés, a szünetig egyik csapat sem tudott egynél több góllal ellépni. Erre először a Tatabánya volt képes, amely 18-16-ra vezetett, de hamar megfordult a szerencse, ugyanis Székely Márton piros lapot kapott.

A 42. percben már az FTC volt kétgólos előnyben, mindkét kapus teljesítménye feljavult, szép lassan nőtt a különbség. A ferencvárosi játékosok már az extra megoldásoktól sem rettentek vissza, ennek a csúcsa volt Csörgő Gergely bravúros passza, amiből Győri Mátyás akkora gólt hajított a kapunak háttal, hogy mozdulni sem tudott a kapus.

Az újonc Szigetszentmiklós öt góllal nyert Budakalászon, a másik újonc, a Budai Farkasok csapata egy találattal kikapott Csurgón.