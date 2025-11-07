Babos Tímea sorozatát bármelyik teniszcsillag megirigyelné

A párosban háromszoros világbajnok Babos és dél-amerikai társa két győzelemmel és egy vereséggel a Liezel Huber-csoport másodikjaként jutott az elődöntőbe, ahol Hszie Szu-vej és Jelena Ostpaneko várt rájuk.

A 39 éves Hszieh volt világelső, hat Grand Slamet nyert párosban, emellett egyesben három, párosban pedig összesen 35 trófeát gyűjtött, 2017-ben pedig Budapesten is ünnepelhetett. Az egyesben Roland Garros-, párosban pedig US Open-bajnok Ostapenko 11 serlegnél tart.

Első összecsapásukon a hatodik kiemelt ellenfél 1:1-nél elvette Stefani adogatását, de Ostapenko szervájánál visszabrékeltek a hetedikként rangsorolt Babosék (3:3). A folytatásban a soproni és Sao Pauló-i teniszező is bravúrt bravúrra halmozott, csodás átemelések és röpték követték egymást, majd 5:4-nél ismét sikerült kihasználni a lett rivális bizonytalanágát, így Babos és partnere 45 perc elteltével szettelőnybe került.

A második felvonásban 2:2-nél újfent Stefanit brékelték Ostapenkóék, akik ezúttal sem tudtak élni a lehetőséggel, és 4:4-nél ismét nyílt lett a csata, aztán 5:4-nél Babosék két meccslabdát elszalasztottak fogadóként. A következő esély a rövidítésben jött el, melyben 5-5 után már csak ők nyertek labdamenetet, így 1 óra 45 perc után ünnepelhettek.

Elképesztő élmény volt, és tegnap azt mondtam, hogy eddig nem vesztettem vb-elődöntőt, ez most sem történt meg

– nyilatkozta mosolyogva a magyar játékos, míg Stefani arról beszélt, hogy kemény meccsen vannak túl, és a háló túloldalán két teljesen különböző stílusú teniszező állt.

A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes magyar játékos 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben diadalmaskodott vb-n – kétszer Szingapúrban, illetve utoljára Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavackova, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere.

A 32 éves Babos a negyedik vb-sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), a magyar teniszező pedig Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna.

Babosék a fináléban a Katerina Siniakova, Taylor Townsend cseh, amerikai vagy a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens orosz, belga duóval csapnak majd össze.

WTA-vb, páros, elődöntő Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil 7.) – Hszie Szu-vej és a lett Jelena Ostpaneko (tajvani, lett, 6.) 6:4, 7:6 (7-5)

(MTI)