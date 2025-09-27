sportkézilabdakézilabda klubvilágbajnokságkézilabda klub-vb
Erődemonstrációt tartott a Veszprém, ötvennél is több gólt dobott a klubvébén

Vasvári Tamás / MTI
24.hu
2025. 09. 27. 20:58
Vasvári Tamás / MTI

A címvédő Veszprém valóságos erődemonstrációt tartott a klubvilágbajnokságon, szombaton 51-15-re verte az ausztrál Sydney Unit.

Az ausztrálok az egyiptomi Al-Ahlitól 41-24-re kaptak ki az első meccsükön, de ez nem szegte a kedvüket, bátran kezdték a meccset. Kicsit lassan indult be a magyar csapat, de amint összeállt a védekezés, elképesztő szintkülönbség rajzolódott ki. Szünetben már 27-10-re vezetett a Veszprém, így aztán nem kellett izgulni a győzelemért, de komoly fegyvertény, hogy összesen öt gólt kapott a második féliőben.

A legeredményesebb játékos Hugo Descat volt kilenc találattal, de Gács-Pető Máté és Bjarki Már Elísson is nyolc-nyolc góllal vette ki részét a sikerből. A három csoportelső és a legjobb csoportmásodik jut a keddi elődöntőbe, legközelebb az Al-Ahlival játszik a magyar együttes.

Végeredmény – kézilabda klub-világbajnokság

One Veszprém HC-Sydney Uni (ausztrál) 51-15 (27-10)

pénteken játszották:

Al-Ahli SC (egyiptomi) – Sydney Uni 41-14 (20-6)

vasárnap játsszák:

One Veszprém HC – al-Ahli SC 19.00

