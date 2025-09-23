Meghalt Novak Djkovic teniszapja, Nikola Pilic

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Nikola Pilic, a németek legendás Davis Kupa-kapitánya.

A jugoszláv-horvát sportember párosban megnyerte az 1970-es amerikai nyílt teniszbajnokságot, egyesben pedig döntőt játszott az 1973-as Roland Garroson, valamint ő volt az egyetlen, aki három különböző nemzeti csapatot is Davis Kupa-győzelemre vezetett: Németországgal 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban, Horvátországgal 2005-ben, Szerbiával pedig tanácsadóként 2010-ben nyert.

A jugoszláv-horvát sportember 1978-ban vonult vissza, és németországi akadémiáján edződött az 1991-es wimbledoni bajnok Michael Stich vagy a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic is. A szerb sztár utóbb teniszapjának nevezte Pilicet, megjegyezve, hogy önzetlen mentora volt, aki megosztotta vele a teniszben és az életben szerzett tudását és tapasztalatait.