Olyan rosszul lett egy nyolcaddöntőben, hogy pihenőre vonul a teniszjátékos

Idő előtt befejezte idei szezonját a brazil Beatriz Haddad Maia.

A világranglista 40. helyezettje múlt héten még Szöulban részt vett egy tornán, ahol viszont légzési nehézségekkel küzdött, a nyolvaddöntőben látványosan rosszul volt, a keze is remegett. Végül folytatta a meccset, meccslabdája is volt a győzelemre, de az utolsó öt játék elvesztésével kikapott. Hétfőn meglepetésre közölte a 29 éves játékos, hogy pihennie kell.

A tervezettnél korábban fejezem be, hogy hosszabb ideig pihentethessem a testem és a lelkem

– írta közösségi oldalán a 2023-ban legjobb tízben szereplő teniszező

A brazil teniszező az idén 42 mérkőzéséből csak 16-ot nyert meg.