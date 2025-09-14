Babosék szetthátrányból nyerték meg a döntőt Sao Paulóban

Babos Tímea – a brazil Luisa Stefanival az oldalán – megnyerte a döntőt párosban a 275 ezer dollár (92,5 millió forint) összdíjazású Sao Pauló-i keménypályás női tenisztornán.

Az első helyen kiemelt kettős egy hazai duóval, a harmadikként rangsorolt Ingrid Martinsszal és Laura Pigossival csapott össze a fináléban. Babosék második adogatójátékukat elvesztették, és az ellenfelük az előnyt végig megőrizve 41 perc alatt 6:4-re nyerte az első játszmát.

A következő szettben a magyar, brazil duó rögtön elvette a hazai kettős első szerváját és brékelőnyével jól gazdálkodva 6:3-mal egyenlített. A döntő rövidítésben jól kezdtek Babosék és végül 10-4-gyel zárták le a másfél óráig tartó mérkőzést.