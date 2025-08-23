teniszus openus open 2025piros zsombor
Sport

Piros Zsombort elöntötték az érzelmek pályafutása legnagyobb győzelme után

Szigetváry Zsombor / 24.hu
24.hu
2025. 08. 23. 05:50
Szigetváry Zsombor / 24.hu

Piros Zsombor pályafutása során először főtáblára jutott egy Grand Slam-tornán, miután győzött az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó fordulójában.

A 25 éves magyar játékos – aki 156. az ATP-rangsorban – korábban már négyszer jutott el valamely nagy torna kvalifikációjának harmadik köréig, ám ott Melbourne-ben (2023), Párizsban (2022) és Wimbledonban (2022, 2023) is kikapott.

New Yorkban most először játszhatott a 128-as főtáblán való részvételért, miután előbb a francia Arthur Bouquier-t (220.), majd az argentin Thiago Agustin Tirantét (117.) is legyőzte két szettben. A főtáblára jutásért a selejtezőben ötödik helyen kiemelt ausztrál James Duckworth (107.) várt rá, aki korábban 46. is volt a világranglistán.

Piros remekül kezdett, az első játszmát két brékkel, kevesebb mint fél óra alatt söpörte be, de a 33 éves ellenfél az öt fogadósikert hozó második szettre feljavult, több nyerőt ütött és ellenfelénél kevesebbet rontott, így 47 perc alatt egalizált.

A magyar játékos nem tört össze attól, hogy a rivális kiegyenlített, és a harmadik, döntő felvonásban ismét ellentmondást nem tűrően teniszezett: szórta a nyerőket, alig hibázott, így 1 óra 52 perc után ünnepelhette pályafutása egyik legnagyobb győzelmét.

A videón az utolsó gém látható és Piros Zsombor könnyei:

Egyéniben így összesen öt magyar résztvevője lesz a főtáblának: a férfiaknál Piros mellett Marozsán Fábián és a Winston-Salemben döntős Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és a kvalifikációból feljutott Gálfi Dalma lesz érdekelt. Utóbbi Udvardy Panna legyőzésével került fel a főtáblára.

Marozsán selejtezős riválissal, Fucsovics a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovval kezd majd, míg Bondár Anna – sorozatban harmadik GS-viadalán – a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával találkozik. Marozsán már vasárnap pályára lép. Párosban Babos Tímea is biztos résztvevője a viadalnak.

Eredmény, férfi egyes, selejtező, 3. forduló:

Piros Zsombor – James Duckworth (ausztrál, 5.) 6:1, 4:6, 6:2

 

női egyes, selejtező, 3. forduló:
Gálfi Dalma (4.) – Udvardy Panna (29.) 6:3, 6:4

Ajánlott videó

A labdakihozatalok gyújtópontja – mit ad hozzá Ötvös Bence a Fradi játékához?

Friss

Népszerű

Összes
„Estére ez is elkészült” – Horvátországból posztolt Orbán Viktor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik