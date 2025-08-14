Kálnoki Kis Attila: Zsákutcába úszott az Egerszegi-utódnak kikiáltott Jackl Vivien

A 15 éves Jackl Vivient 2024-ben ben ismerte meg az ország, miután többek közt Kapás Boglárkát, Mihályvári-Farkas Viktóriát, illetve Hosszú Katinkát is megverve nyerte meg a felnőtt országos úszóbajnokságot 400 vegyesen. A 4:34,96-os ideje olimpiai A-szintet és párizsi repülőjegyet jelentett számára, nem mellesleg egycsapásra a világranglista ötödik helyére repítette, amire a nemzetközi szaksajtó is felkapta a fejét. Jackl Vivien még nagyobb visszhangot váltott ki azzal, hogy a júniusi belgrádi úszó Európa-bajnokságon 1500 gyorson arany-, 400 vegyesen pedig ezüstérmet nyert.

A tinilány igencsak figyelemre méltó eredményei sokakban azt a reményt táplálták, hogy négy évvel a Los Angeles-i olimpia előtt a magyar úszósport megtalálta az új Egerszegi Krisztinát.

Nevelőedzője, a munkáját az első úszótempók elsajátításától 2025 februárig felügyelő Kocsis Márta a párizsi olimpia előtt készített interjúnkban maga is úgy jellemezte tanítványát, hogy

százévente születik olyan lány, mint Vivi.

Ezután viszont váratlan dolog történt: 2025. február 18-án Jackl sokak számára érthetetlenül otthagyta a tatabányai nevelőklubját, illetve nevelőedzőjét, és a fejlődés reményében a Budapesti Honvédba igazolt. Még nagyobb meglepetést keltett, hogy a fővárosi klub arra a Shane Tusupra bízta a jövő egyik legnagyobb reménységét, aki ugyan a korábbi feleségével, Hosszú Katinkával történt válása után több magyar és külföldi úszóval is próbálkozott, ám a háromszoros olimpiai bajnokunkon kívül számottevő eredményt egyelőre nem ért el senkivel, és valamennyi új, edző-tanítvány kapcsolata zátonyra futott.

Félévnyi közös munka után a számok egyelőre azt sejtetik, hogy

Jackl Vivien sem előre, inkább hátrafelé megy nála, sportoló karrierjét tekintve zsákutcába úszott.

Tény, hogy a Honvéd nagyságrendekkel jobb feltételeket és körülményeket biztosít Jackl Viviennek – a korábbi esztendőkben ezt ellensúlyozta az a kiemelt figyelem, amit a tatabányai nyitott ötvenesében kapott. Kocsis Márta hamar felismerte, csiszolatlan gyémántot sodort kezei közé az élet. Vivien 12 éven át a szó valós – ősztől tavaszig sátor fedi a helyi medencét – és átvitt értelmében is buborékban nőtt fel, az edzőnő a tenyerén hordozta, egy idő után kifejezetten rá szabta az edzéstervet. A magyar hagyományoknak megfelelően nem specializálta egyetlen úszásnemre, négyszámos felkészítést kapott, és elsősorban az állóképesség fejlesztésére törekedett nála. Ennél fogva 1500 és 800 gyorson, 400 vegyesen, illetve 200 pillangón ért el figyelemre méltó eredményeket korosztályos szinten, de remekelt háton is, míg a mellúszás az egyetlen, amiben jelentős hendikepet adott az ellenfeleinek.

Ebből a fajta munkából robbant be 2024-ben a köztudatba, és érte el abban az évben az egyéni csúcsait. Ötvenméteres medencében

1500 gyorson 16:06,37 (2024. június, felnőtt Európa-bajnoki arany),

800 gyorson 8:30,74 (2024. április, a felnőtt országos bajnokságon bronzérem),

400 vegyesen, 4:34,96 (2024. április, a felnőtt országos bajnokságon aranyérem) lett a legjobbja.

Ez az ugrásszerű fejlődés még Kocsis Mártát is meglepte. Az edzőnő a már említett interjúnkban kiemelte, az eredmények csak úgy, munkából jöttek, hiszen Viviennel valójában a 2024-es, július eleji vilniusi junior Európa-bajnokságra fókuszáltak, így az olimpiai részvétel csak ajándék, ami tökéletes lesz tapasztalatszerzésre. Párizs miatt kénytelen volt picit változtatni a korosztályos Eb-felkészülés utolsó hetein, ahol ezért kicsit lassult, 400 vegyesen mégis aranyat (4:39.28), míg 1500-on bronzot nyert (16:19.22). Az éves edzésterv elkészítésekor azért sem fókuszálhattak az olimpiára, az edző azért sem időzíthette tanítványa csúcsformáját Párizsra, mert felnőtt szinten még radar alatt úsztak, ezért csak álmodtak az utazásról, a repülőjegyhez szükséges A-szinteket rövid idővel a játékok előtt úszta meg.

Jackl a korábbi hónapokban elért egyéni csúcsaitól és a junior Eb-n úszott időeredményektől is ezért maradhatott el, ugyanakkor 15 évesen, első olimpiai bálozóként több mint elismerésre méltó az

1500-on elért 16:31,25-ös idő és a 15. hely,

valamint a 400 vegyesen úszott 4:44.47 és a 14. pozíció.

Párizs ellenére tényként kezelhető, Jackl évtizedes fejlődésgörbéje az elért időket tekintve lefelé haladó egyeneseket mutatott egészen a 2025-ös évig, a Honvédba igazolása pillanatáig.

Kérdés persze, miért vált klubot, hagyja ott az uszodai és iskolai barátokat, pláne a családi kört egy fővárosi kollégiumi szoba kedvéért egy 16 éves úszó? Mivel tud többet a csilivili Duna Aréna és Shane Tusup annál a már-már kiváltságos, elkényeztetett helyzetnél, amihez Kocsis Mártánál hozzászokott, hogy Tatabányán polgármestertől úszómesterig mindenki leste a kívánságát?

Az is kérdés, ki keresett meg kit: Shane Tusup nyúlta le Jackl Vivient, vagy ment ő magától is?