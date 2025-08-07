Három a magyar igazság, lesz Balaton-átúszás idén is

Szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-átúszást.

Az éves átúszást korábban kétszer is el kellett halasztani a viharos időjárás-előrejelzés miatt, harmadjára viszont nem volt szükség erre. Az előrejelzés szerint reggel gyenge, változó irányú légmozgás várható, dél környékén élénkülhet meg egy kicsit a szél. Csapadék viszont nem várható.

Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll

– mondta Kocsis Árpád, a szervezés vezetője.

A rendezvény eredetileg telt házas volt a július 26-ra kiírt időpontra, most viszont az új időpontra ismét megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 km-es féltávra is.