Odafelé fehérrépát, visszafelé ezüstérmet rejtett a szingapúri vb-re utazó magyar vízipólósok bőröndje

A magyar vízilabdázók bőröndjei a 2025-ös szingapúri világbajnokságra utazva nem csak sportfelszerelést, hanem hazai ízeket is rejtettek. Ennek a rendhagyó döntésnek egyszerű oka volt: örömet szerezni a távoli ázsiai országban élő honfitársainknak, akiknek hiányoznak a megszokott ízek.

Vályi Vanda és Manhercz Krisztián az edzések mellett a piacra is ellátogattak, hogy jól bevásároljanak igazi magyar finomságokból. például ecetes és kovászos uborkával, valamint persze rengeteg pirospaprikával töltsék meg a csomagokat. Miután beléptek egy helyi Facebook-csoportba, kiderült, mire vágynak a legjobban a szingapúri magyarok:

Fehérrépát egyáltalán nem lehet kapni, azt mindenképpen hozzatok, mert annak fognak örülni.

Így hát a fehérrépa be is került a rendhagyó szállítmányba, de volt még ecetes és kovászos uborka, és természetesen pirospaprika is a csomagban.

És nem csak zöldségeket vittek magukkal! Még egy plüss pulikutya is megtette a több ezer kilométeres utat, ami hatalmas örömet okozott egy kisfiúnak a szingapúri magyar nagykövetség által rendezett fogadáson.

Miután a különleges küldetés sikerrel zárult, és honfitársaink arcára mosolyt csaltak a magyar női és férfi vízilabda-válogatott tagjai, a két csapat a medencében is brillírozott. Így a hazaúton már nem fehérrépával, hanem világbajnoki ezüstérmet tartalmazó bőröndökkel térhettek haza, megkoronázva ezzel a felejthetetlen kalandot.