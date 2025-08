Kós Hubert egy 8. hellyel zárta a vébét

Kós Hubert 50 háton a nyolcadik helyen végzett szingapúri vizes vébén.

A 200 háton világbajnok, 200 vegyesen pedig vb-bronzérmes Kós 24.50 másodperces idővel jutott be a döntőbe, ezen az időeredményen most nem sikerült javítania, mert 24.62-vel csapott a célba.

A számot az orosz Kliment Kolesnyikov nyerte 23.68-as világbajnoki rekorddal. A második helyen holtverseny volt: a dél-afrikai Peter Coetze, valamint a szintén orosz Pavel Samuszenko is 24.17-tel zárt.

„Egy tizedre voltam a negyedik helytől, de ez már csak egy ajándék volt, és nagyon örülök annak, hogy fejben végig meg tudtam tartani a versenyhangulatot.

Rajtam kívül csak Coetze tudott mindegyik hátúszó számban döntőt úszni. Boldog vagyok, a világbajnokságnak vége van, most pedig jöhet a nyaralás

– mondta az MTI-nek Kós.

Az utolsó nap második magyar döntőse Sárkány Zalán volt 1500 gyorson. Sárkány 500 méternél még ott volt az élbolyban, féltávnál, 750-nél 7:21.13-mal aztán a hetedik helyen fordult, és ebben a pozícióban zárta a futamot 14:55.17-tel. Az utolsó 50 méteren óriási hajrát vágott ki a tunéziai Ahmed Dzsaudi, aki így duplázni tudott, mivel a 800 gyorsat is megnyerte korábban a vébén.

Sárkányhoz hasonlóan szintén élete első vb-döntőjében szerepelt Zombori Gábor, aki 400 vegyesen állt rajthoz. Zombori 4:12.51 perccel hatodik lett a futamban, amelyet óriási fölénnyel nyert meg a korábban a 200 vegyest világcsúccsal behúzó Léon Marchand.

Élveztem nagyon, a végén az orosz sajnos lenyúlt, de azzal nem tudtam mit kezdeni. Az volt a célom, hogy Max Litchfieldet egymás után másodszor legyőzzem, hiszen ő is egy nagy név ebben a számban, Róma után ez most is sikerült.

Jönnek fel a fiatalok, nyilván Léonról most ne beszéljünk, de a két japán is szenzációs, remélem, én is képes leszek hasonló teljesítményre” – mondta az MTI-nek a 22 éves Zombori, aki annak az egynek nem örült, hogy az ideje nem 4:11-gyel kezdődött.

Női 50 mellen nem történt meglepetés, a litván Ruta Meilutyte ugyanis sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot. Most 29.55 volt a győztes ideje, ezzel a döntőben egyedüli úszóként sikerült bemennie 30 másodperc alá.