Világbajnoki hetedik lett Molnár Dóra, triplázhat Kós Hubert

Hetedik helyen zárt 200 háton Molnár Dóra a szingapúri vizes világbajnokság szombat délutáni döntőjében.

Molnár nem rajtolt kimagaslóan, az első fordulónál hetedikként fordult, de féltávra Lise Seidelt is megelőzte. Nagy csata alakult ki az élmezőnyben, így teljesen leszakadt róla Molnár, a hatodik helyről végül három századmásodperccel maradt csak le.

„A fordulóim most sokkal rosszabbak voltak, mint tegnap, de a helyezéssel szerintem elégedett lehetek, hiszen nyolcadikként jutottam be és hetedikként végeztem. A délutáni teljesítményem most ennyire volt elég

Nagy szám, hogy bejutottan egyéniben döntőbe, én vagyok a második, akinek ez sikerült Kós Hubert után. Büszke lehetek erre és a hetedik helyre is, de még boldogabb lettem volna, ha három századdal gyorsabban érek be, és akkor elcsíphettem volna a hatodik helyet

– mondta a futam után Molnár Dóra.

Fángli 30.81-es idővel nyolcadikként ért célba 50 mellen, így nem jutott döntőbe és ugyanígy járt Senánszky Petra is 50 gyorson, aki 24.87-es idővel lett nyolcadik a futamában.

Bejutott viszont a fináléba Kós Hubert, aki 50 háton az ötödik legjobb időt érte el, 24.50 alatt ért célba, ami új magyar rekord. Kós ezzel a harmadik számában jutott fináléba, 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet nyert a vébén.

Jászó Ádám 24.74-gyel tizenkettedik helyen zárt, így ő nem jutott a vasárnapi döntőbe.