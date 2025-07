Kós Hubert óriási csatában maradt le a vb-dobogóról 100 háton

Kós a legnagyobb sikereit 200 háton érte el – 2024-ben olimpiai és világbajnok volt a távon –, illetve még 200 vegyesről van két Európa-bajnoki címe. 100 háton a tavalyi, budapesti világbajnokságon a 7. lett, az olimpián viszont három századmásodperccel lemaradt a fináléról.

A magyar sportoló 2022 őszétől az Amerikai Egyesült Államokban tanul és úszik, edzéseit azóta Bob Bowman irányítja.

A szingapúri vébére úgy érkezett, hogy a két legfontosabb versenyszámában, 100 és 200 méter háton is érmet szeretne nyerni, és az elmúlt hónapokban több amerikai versenyen is úgy készültek Bowmannel, hogy minél több számban helyt tudjon állni a világbajnokságon. Éppen azért, mert egyéniben 50 háton, valamint 100 pillangón és 200 vegyesen is nevezett.

Ami a mostani vébét illeti, Kós 100 háton 52.60 másodperccel nyerte előfutamát, amivel összesítésben a harmadik helyen jutott a középdöntőbe. Ott aztán rátett még egy lapáttal és három századot faragva élete legjobbjából 52.21 másodperces új országos csúccsal jutott fináléba.

Végre döntőben vagyok, Párizsban ez tavaly nem sikerült. Az úszásomnak annyira nem örültem, volt benne pár hiba. De volt sebességem, az idő is jó, a legjobb eredménnyel vagyok döntős. Ám ha ebben a mezőnyben el akarok érni valamit, akkor pár dolgon javítanom kell

– nyilatkozta később.

Hozzátette, szerinte a vb-aranyhoz nem lesz szükség a világcsúcs (51.60) megjavítására, azonban olyan erős a mezőny, hogy könnyen ez lehet az egész világbajnokság legszorosabb, leglátványosabb döntője.

A finálé úgy alakult, ahogy vártuk, Kolesnyikov óriási tempóban, világcsúcson belül kezdett, Kós negyedikként fordult 50 méternél. Aztán meghúzta, 75 méternél még vezetett, de a hajrára elfáradt, és végül negyedikként csapott célba. Időeredménye (52.20) így is országos csúcs lett.

A számot meglepetésre a dél-afrikai Pieter Coetze nyerte 51.85 másodperccel az olasz Thomas Ceccon és a francia Yohann Ndoye-Brouard előtt.

Ami a többieket illeti, 200 gyorson a táv olimpiai és kétszeres Európa-bajnoka, a román David Popovici nyert, az amerikai Luke Hobson és a japán Murasa Tacuja előtt.

Női 1500-on az amerikai Katie Ledecky legyőzhetetlennek bizonyult, a táv kétszeres olimpiai bajnoka ebben a számban a hatodik világbajnoki címét nyerte.

A nők 100 méteres hátúszó döntőjében az ausztrál Kaylee McKoewn óriási csatában verte az amerikai Regan Smith-t.