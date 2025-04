Milák Kristóf az olimpia óta először versenyez, rögtön a legjobb időt úszta

Kaposváron zajlik az úszók országos bajnoksága, és rögtön az első délelőtti programban medencébe ugrott Milák Kristóf is. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok sportoló a párizsi olimpia óta nem versenyzett (edzőt is váltott), és csak napokkal az ob előtt derült ki, hogy leadta ő is a nevezését: 50, 100 és 200 méter pillangón, valamint 100 méter gyorson.

Szerda délelőtt a 100 méter gyors kilencedik előfutamában állt rajtkőre Milák, majd 49.74-et úszott, ami Jászó Ádámmal holtversenyben a legjobb idő volt a számban.

Délután már a döntőt rendezik majd, előreláthatólag 17:27-kor kezdődik majd.

33 éve nem látott lesz a mostani ob, ugyanis Milák Kristóf mellett még két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is leadta nevezését, azaz egyszerre három olimpiai bajnok is ott lesz a mezőnyben. Ilyenre 1992-ben volt legutóbb példa, amikor Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina és Szabó József indult.

Kós Hubert, ha már ott volt, repesztett is egy országos csúcsot.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka – aki 200 méter vegyesen is az első lett összesítésben – 24.63 másodperces idővel teljesítette az 50 hátat, ezzel Bohus Richárd 2018 decemberében elért, 24.76-os idejét adta át a múltnak, és ez egyben világbajnoki szintet is jelent.