20 éves magyar szélsőt igazolt a veszprémi kézicsapat

2025 nyarán a Veszprém kézilabdacsapatához igazol Molnár Robin. A 20 éves balszélső két évre szóló szerződést írt alá.

A 195 centiméter magas Molnár Robin Győrben kezdett kézilabdázni, majd a NEKA-hoz került, ezt követően pedig kölcsönben megjárta Szegedet is, a második szezonjában az első csapatban is játszott, sőt bemutatkozott a Bajnokok Ligájában is. Tavaly nyáron került vissza a NEKA-hoz.

A korosztályos válogatottak után már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott, Chema Rodriguez 2023 áprilisában Litvánia ellen behívta a keretbe, valamint bekerült a nemrégiben kihirdetett januári világbajnokság bő keretébe is.

„Meglepődtem, amikor néhány hónapja megtudtam, hogy a Veszprém érdeklődik irántam, természetesen hatalmas megtiszteltetésnek és komoly kihívásnak tartom azt, hogy a Bajnokok Ligájában szereplő magyar bajnokhoz igazolhatok. Tudom, hogy sokat kell még dolgoznom és fejlődnöm, de mindent megteszek, hogy bebizonyítsam, mire vagyok képes.

Az úgynevezett spanyol stílust játsszuk a NEKA-n és a juniorválogatottban, is, ismerem a rendszert, örülök, hogy Xavi Pascual vezetőedző számít rám a jövőben.

Minden kézilabdázó arra vágyik fiatalon, hogy egyszer komoly élcsapatban és a válogatottban is bizonyíthasson, álomszerű, hogy velem ez megtörtént, izgatottan várom az új lehetőséget” – mondta a játékos, míg Bartha Csaba, a veszprémi klub vezérigazgatója a NEKA-t dicsérte, hogy végig korrekt volt a tárgyalások alatt és a fiatal kézilabdázó érdekeit tartotta szem előtt, illetve megköszönte, hogy Molnár Robint arra a szintre képezték, hogy egy BL-csapatban kaphat lehetőséget.