Komoly szabályváltozásokat vezettek be a vízilabdában

Rendkívül konoly szabályváltozások érkeznek a vízilabdába, írta a total-waterpolo.com szaklap.

A beszámoló szerint a vizes sportokat tömörítő World Aquatics a rendező, már az új szabályok szerint bonyolítják le. Az új szabályok a következők:

30 méter helyett 25 méteres lesz a medence,

a támadóidő 30 másodpercről 25 másodpercre csökken, a kiállítás 20 másodpercről 15 másodpercre,

az edzők kérhetik egy-egy döntés felülvizsgálatát, de ha nem adnak neki igazat, ez a lehetőség azonnal elvész.

Nem kötelező kapussal játszani, de a mezőnyjátékos nem védhet két kézzel, ahogy a kapusok,

tizenkét mezőnyjátékosnak mindenképpen lennie kell a csapatban.

A Total Waterpolo szerint nem tesztelték a szabályokat, ezért kvázi rákényszerítik a változtatást a pólósokra. A változtatások alapjaiban megváltoztathatják a sportág arculatát, amelytől a WA azt reméli, látványosabb és szórakoztatóbb lesz a vízilabda. Kemény Dénes a Telexnek nyilatkozva elmondta, hogy korábban junior vébén és a Világligában játszottak 25 méteres medencében, de nem véletlenül vetették el az ötletet a próbálkozások után.

„A két tesztesemény után nem vezették be a rövidebb pályát, feltehetően nem szereztek pozitív tapasztalatokat a sportág vezérkarában. A WA szakmai bizottságának a megbeszélésén az edzők most is inkább ellenezték, a megengedőbbek az újbóli tesztet javasolták. Ezek után a WA vezetésének döntése meglepő volt, egész más lett volna ezt a döntést egy sikeres teszt után meghozni.

Egyelőre megjósolhatatlan, igazi rulett, hogy milyen folyamatokat indítanak be az új szabályok, jól de rosszul is elsülhet a módosítások azonnali bevezetése

– idézte a korábbi sikerkapitányt a portál.

Kemény úgy látja, hogy az dominálhatja majd az új vízilabdát, aki az emberelőnyöket magasabb hatásfokkal, gyorsabban, sematikusan képes kihasználni. A játék virtuózai ezzel szemben háttérbe szorulhatnak, egy-egy szép és váratlan megoldásra kevesebb lesz az alkalom.