„Elegem van abból, hogy tornacipőben rohadok napi 14-15 órán át” – ingatlanosnak állt Karnics Krisztina, a ValóVilág 11 győztese

VV Kriszti, azaz Karnics Krisztina 2022 márciusában nyerte meg a ValóVilág 11. évadát. A realityszereplő markát 36 millió forint ütötte, ám visszatért a vendéglátózáshoz. Mostanra azonban mint mondja, szeretne más vizekre evezni.

Mostanában nagyon sok mindennel foglalkozom. Elkezdtem ingatlanozni, mert nagyon érdekelnek a lakások már kis korom óta. Adódott egy lehetőség, hogy kipróbálhassam, és így is tettem, mert már elegem van a vendéglátásból, abból, hogy tornacipőben rohadok napi 14-15 órán át. Kezdő értékesítő vagyok, és remélem, megmutatom majd, mi van bennem. Közben énektanárhoz is járok, és amióta újra együtt vagyok a kedvesemmel, együtt szoktunk énekelni. Ha jut rá időm, ruhákat is varrok