„Mindig erről álmodtam” – három év után lőtt kapus gólt az NHL-ben

Az utolsó percében járt a Vancouver Canucks és a Boston Bruins hokimeccse, amikor a vendégek 2-1-es előnyben voltak, így a kanadai csapat már a kapusát is mezőnyjátékosra cserélte. Egy belőtt korongra a bostoniak kapusa, Linus Ullmark csapott le, aki aztán célba is vette az üresen maradt hazai kaput, gyönyörű lövése után a korong pont olyan ívben szállt, hogy senki sem tudta elkapni, majd a ketrecben landolt. A csapattársak rögtön Ullmark nyakába ugrottak, aki aztán a kispadhoz is kikorizott, hogy lepacsizzon a többiekkel.

Mindig erről álmodtam, hogy egyszer gólt szerzek

– mondta a liga honlapjának Ullmark a 3-1-re megnyert mérkőzést követően.

A 29 éves svéd a 13. kapus, aki gólt szerzett az NHL-ben, és az első bostoni hálóőr, akinek ez sikerült. Legutóbb Pekka Rinne volt eredményes még 2020 januárjában. A kapusok gólversenyében Martin Brodeur vezet, aki háromszor is betalált, míg Ron Hextall két találatot szerzett karrierje során. A legelső kapusgól pedig Billy Smith-hez köthető 1979 novemberében.

A Boston Bruins elképesztő szezont fut eddig, kilenc ponttal szerzett többet a csapat, mint bárki más a ligában. Linus Ullmark védési hatékonyságban és kapott gól-átlagban is a legjobb jelenleg az NHL-ben.