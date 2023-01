Csak a szokásos: Brady sorozatban tizennegyedszer játszhat a rájátszásban

Vasárnapi győzelmével a Tampa Bay Buccaneers és a New York Giants is biztosította helyét az NFL rájátszásában.

A 17. játékhéten a floridai gárda a Carolina Panthers ellen vívott csoportdöntőnek beillő meccset, ezen a 45 éves Tom Brady vezette hazaiak győztek 30-24-re.

A hétszeres bajnok legenda 432 yardot passzolt 3 touchdownnal, és mindhárom hatpontost Mike Evans kapta el, aki 207 yarddal zárta az összecsapást. Brady karrierje során a 19. alkalommal és sorozatban 14-edszer játszik majd a playoffban.

A Giants rendkívül könnyedén nyert az Indianapolis Colts ellen, így 2016 óta először lesz a rájátszás résztvevője.

eredmények:

Atlanta Falcons – Arizona Cardinals 20-19

Detroit Lions – Chicago Bears 41-10

Houston Texans – Jacksonville Jaguars 3-31

Kansas City Chiefs – Denver Broncos 27-24

New England Patriots – Miami Dolphins 23-21

New York Giants – Indianapolis Colts 38-10

Philadelphia Eagles – New Orleans Saints 10-20

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 30-24

Washington Commanders – Cleveland Browns 10-24

Las Vegas Raiders – San Francisco 49ers 34-37 – hosszabbítás után

Seattle Seahawks – New York Jets 23-6

Green Bay Packers – Minnesota Vikings 41-17

Los Angeles Chargers – Los Angeles Rams 31-10

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers 13-16

csütörtökön játszották:

Tennessee Titans-Dallas Cowboys 13-27

kedden játsszák:

Cincinnati Bengals – Buffalo Bills