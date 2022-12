„Az erkölcs is megvásárolható” – magyar főszereplők a nemzetközi teniszbotrányban

„Az erkölcs is megvásárolható. Csak egy hete ismerte el az Európai Unió, hogy Oroszország terrorista állam és a terrorizmus támogatója, ma pedig #tipsarevic #troicki #fucsovics #martinez #zapatamiralles #bondar #djere, ti a Gazprom pénzéért játszotok Szentpéterváron” – írta alig egy hete a Twitteren Szerhij Sztahovszkij idén visszavonult ukrán teniszező több pályatársának üzenve.

So #tipsarevic #troicky #fucsovics #martinez #zapatamiralles #bodnar #djere I guess there is a price tag on morality after all.. Just a week ago EU acknowledged that #russiaisateroriststate and sponsor of terrorism.. and today you play in St.Petersburg for #gazprom money 🤦🏻‍♂️. 1/2

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 1, 2022