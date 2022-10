Újabb szenzációs győzelem, a UFC-legendát is elintézte Jake Paul

A youtuberből lett ökölvívó, Jake Paul újabb győzelmet aratott, így profiként 6-0-s mérleggel áll. Vasárnap hajnalban a ketrecharcos legendát, a korábbi középsúlyú bajnok Anderson Silvát győzte le egyhangú pontozással.

Komoly korkülönbség volt kettejük között, ugyanis míg Paul 25, addig Silva 47 éves. Mindezek után a az arizonai Glendale-ben rendezett gálán elég kiegyenlített mérkőzést láthattak a nézők, Paul próbálkozott ugyan több ütéssel, de Silva pontosabb volt. A youtuber az utolsó, nyolcadik menetet nyomta meg nagyon, amikor 44-szer lendült a keze, ebből 17-szer talált is, a brazil Silva pedig padlózott.

Jake Paul VS Anderson Silva knockdown pic.twitter.com/JJ3JYban67 — RickyRaindrops💧 (@_Carte) October 30, 2022

Bár folytatta minden idők egyik legjobb MMA-sa, a pontozók Jake Paul egyhangú győzelmét (77-74, 78-73, 78-73) hirdették ki.

„Szürreális. Ő volt az egyik példaképem, amikor felnőttem” – mondta a ringben Paul.

Jake jobb volt most nálam. Nem tudok semmi rosszat mondani az ellenfelemre

– értékelt Silva, aki ugyan ketrecharcban érte el a sikereit, de korábban voltak figyelemre méltó bokszeredményei is, tavaly legyőzte Julio Cesar Chavez Jr.-t, korábbi világbajnokot.

A mérkőzés előtt megegyeztek abban, hogy ha Paul nyer, akkor összefognak és a ketrecharcosokat segítik abban, hogy magasabb pénzdíjat és hosszabb egészséggondozást kaphassanak. „ Nagy vállalás, de ezt már a bokszkarrierem kezdete óta elterveztem” – mondta Jake Paul.

Volt egy kis botrány is a gálán, a szintén ketrecharcos Nate Diaz is ott volt a gálán a csapatával, a színfalak mögött felpofozta Paul egyik stábtagját. Jake Paul ki is hívta Diazt (később napjaink egyik legjobb ökölvívóját, Canelo Álvarezt is), aki jelenleg szabadúszó, miután lejárt a szerződése a UFC-nél az előző hónapban.